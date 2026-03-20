Servicio público muy usado será gratis para 100.000 personas en Bogotá

Con el objetivo de garantizar el acceso a internet fijo en hogares de la capital que se encuentran en condición de vulnerabilidad, la Alcaldía de Bogotá anunció la ampliación del programa ‘Conexión Social: Bogotá me conecta’, una estrategia orientada a reducir la brecha digital y facilitar la inclusión tecnológica en sectores donde la conectividad aún es limitada.
El proyecto contempla la conexión de hasta 100.000 viviendas, con un enfoque prioritario en familias de bajos ingresos. De acuerdo con la administración distrital, el propósito es ampliar el acceso a herramientas digitales que hoy resultan esenciales para el desarrollo de múltiples actividades cotidianas, como la educación virtual, la búsqueda de empleo y la realización de trámites en línea.
El beneficio está dirigido principalmente a hogares clasificados en los estratos 1 y 2, así como a ciudadanos registrados en el Sisbén dentro de los rangos priorizados. No obstante, la implementación del servicio estará sujeta a la disponibilidad técnica en cada territorio. En esta etapa inicial, se definieron como zonas de intervención las localidades de Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, donde existe la infraestructura necesaria para la instalación de la red.
¿Cómo acceder al programa para obtener internet gratis en Bogotá?
Para acceder al programa, los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos pertenecer a los estratos definidos y estar clasificados en el Sisbén entre los grupos A1 y C9. Posteriormente, podrán realizar la inscripción a través de los canales oficiales dispuestos por el Distrito, que incluyen una plataforma digital, líneas de atención telefónica y puntos presenciales. Las autoridades han reiterado que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios, con el fin de prevenir posibles fraudes.
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Una vez radicada la solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social adelanta una evaluación técnica y social del hogar. Este proceso incluye la verificación de la cobertura de red en la zona y el análisis de las condiciones del núcleo familiar. En caso de cumplir con los criterios establecidos, la instalación del servicio es realizada por la ETB mediante tecnología de fibra óptica, lo que garantiza una conexión estable.
El acceso a internet estará disponible de forma continua, las 24 horas del día, lo que amplía las oportunidades de uso para los beneficiarios. Entre estas se destacan la participación en procesos educativos virtuales, el acceso a servicios del Estado, la consulta de información en tiempo real y el fortalecimiento de competencias digitales.