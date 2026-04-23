Colpensiones contesta a las AFP: el grupo de afiliados que se trasladaron deben pasar con sus recursos

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió la legalidad del decreto gubernamental que ordena el traslado de ahorros pensionales desde los fondos privados (AFP) hacia el sector público, a pesar de los cuestionamientos de Asofondos.
Según el funcionario, la Ley 100 de 1993, que es la normativa vigente, establece con claridad que una persona no puede estar afiliada a dos sistemas pensionales. Esto, en su interpretación, indica que los recursos deben seguir al afiliado cuando este decide cambiar de régimen a través de la denominada «ventana pensional».
Dussán fue enfático al señalar que, contrario a las críticas, la devolución de estos recursos no es una opción sino una obligación legal.
El presidente de la entidad detalló que más de 109.000 colombianos han hecho uso de esta ventana de traslado hacia Colpensiones. De este grupo, aproximadamente 24.800 personas ya han sido pensionadas por el sistema público, pero Colpensiones aún no recibe los recursos correspondientes de las AFP, los cuales estima en unos $5,5 billones para cubrir dichas mesadas. El resto de los traslados voluntarios completan la cifra de $25 billones que el Gobierno busca movilizar.
Respecto al destino de esta billonaria suma, Dussán detalló que el decreto facilita que las AFP entreguen los recursos, los cuales serán consignados en cuentas autorizadas por la Junta Directiva de Colpensiones. El funcionario aseguró que estos dineros se utilizarán como «ahorro hacia el futuro para los déficits que pueda generar el Presupuesto General de la Nación».
Ante la preocupación de los fondos privados sobre la liquidez, Dussán aclaró que la normativa permite recibir Títulos de Tesorería (TES). «Si no tiene los dineros, aceptamos TES, es decir, papeles», puntualizó, indicando que el lunes se llevará a cabo una mesa técnica con la Superintendencia Financiera para clarificar estas responsabilidades.
Dussán descalificó tajantemente las afirmaciones de Asofondos respecto a que la entidad carece de estructura para gestionar inversiones. «Es mentira. Porque sí los tenemos», aseveró el presidente de Colpensiones, explicando que los recursos de ahorro se encuentran puestos en la Fiduciaria de la Previsión Nacional.
Mencionó específicamente que manejan inversiones en los fondos de vejez y en los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), los cuales son monitoreados mediante informes mensuales. En un tono crítico hacia las AFP, Dussán calificó los $25 billones como «un pelo de un gato» en comparación con los más de $500 billones que administran los fondos privados, cuestionando por qué gran parte de esos recursos están invertidos fuera del país en lugar de financiar infraestructura nacional.