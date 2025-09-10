SGS Colombia presenta portafolio de soluciones sostenibles para empresas: ¿en qué consiste?

En Colombia se enfrentan retos como la deforestación, el estrés hídrico y la transición energética, por lo que, según expertos, la sostenibilidad dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una condición de competitividad y permanencia en el mercado.
De hecho, según Fenalco Solidario, el sector privado colombiano destinó en 2024 más de $924.000 millones a iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social.
Frente a ese escenario, SGS Colombia anunció el lanzamiento de Impact Now, un portafolio que reúne soluciones sostenibles bajo cuatro pilares estratégicos: clima, circularidad, naturaleza y aseguramiento ESG, con el fin de ofrecer a las organizaciones herramientas que impulsen su transición hacia modelos más responsables y competitivos.
“Con este lanzamiento, SGS Colombia proyecta que al cierre de 2027 los servicios de sostenibilidad representen el 40 % de la facturación total, consolidando al país como una de las plataformas estratégicas más relevantes para el grupo en América Latina”, afirmó Iván Domínguez Villamil, presidente de SGS Colombia.
Cifras de SGS y alternativas para enfrentar desafíos de sostenibilidad
SGS cerró 2024 con un crecimiento a doble dígito en Colombia, apalancado en servicios ambientales, de sostenibilidad y recursos naturales. Durante 2025 ha mantenido este ritmo, consolidando su liderazgo como el laboratorio ambiental de mayor capacidad en Latinoamérica y posicionándose como una de las firmas más relevantes en sostenibilidad empresarial en Colombia.
Asimismo, el desempeño se respalda a nivel global, donde SGS figura entre el 1 % de las compañías más sostenibles, según la evaluación de S&P Global.
Así las cosas, SGS también comparte alternativas para enfrentar los desafíos de sostenibilidad en Colombia.
- En el camino hacia la transición energética, la meta de Colombia es reducir en 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Para lograrlo, se requieren servicios que permitan medir, reducir y compensar emisiones, al tiempo que acompañen el desarrollo de energías renovables, el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica.
- En el ámbito de la economía circular, cobran protagonismo las certificaciones Zero Waste to Landfill y los esquemas avanzados de reciclaje y aprovechamiento de residuos, en línea con las nuevas regulaciones y con las metas nacionales de reducción del uso de rellenos sanitarios.
- En el sector de la construcción, Colombia se ha posicionado como líder mundial en certificaciones Edge, un estándar que promueve edificaciones eficientes en el uso de agua y energía. Este avance ha sido posible gracias al impulso de diversas certificaciones, entre ellas las otorgadas por SGS, que figura como la organización con mayor número de acreditaciones de este tipo a nivel global.
- En materia de aseguramiento ESG, la verificación de datos y reportes bajo estándares internacionales se ha convertido en un requisito clave para atraer inversión y mantener acceso a mercados estratégicos.
- El monitoreo ambiental avanzado incluye desde el uso de tecnologías como e-DNA y sensores remotos para analizar aire, agua y suelos, hasta sistemas de trazabilidad en cadenas forestales y herramientas para la detección de contaminantes persistentes.
Las personas interesadas en obtener más información sobre Impact Now, pueden acceder haciendo clic aquí.