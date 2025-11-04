Shakira suma una nueva marca a su millonario portafolio: Lanza productos para el cuidado capilar

La cantante y compositora colombiana, Shakira, recientemente expandió su faceta como empresaria con el lanzamiento de su marca de cuidado capilar, isima, en el país. Esto luego de haber debutado en países como Estados Unidos y México.
isima, llegó a Colombia en alianza exclusiva con Falabella y está clínicamente comprobada. Los productos están enfocados en la salud integral del cuero cabelludo, el córtex y la cutícula.
La colección de lanzamiento incluye ocho productos que abordan distintas texturas capilares, desde lisas hasta rizadas, estados desde químicamente tratados hasta decolorados, y porosidades de baja a alta. Entre ellos destacan sus best sellers: el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil.
“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que isima llegue al mismo tiempo. Ísima es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, indicó Shakira Mebarak, fundadora y chief community officer de isima.
La marca ya está disponible en Falabella.com y en seis tiendas Falabella seleccionadas: Parque La Colina (Bogotá), Santafé (Bogotá), Titán Plaza (Bogotá), Fontanar (Chía), Santafé (Medellín) y Buenavista (Barranquilla).
Los otros negocios de Shakira
La artista tiene además varias empresas, entre ellas la Fundación Pies Descalzos para la educación, las sociedades Fire Rabbit SL y Global Golden Tour SL, que gestionan su carrera y otros activos.
De igual manera, tiene inversiones en startups como High Brew Coffee, Parade Underwear, Skinny Dipped Almonds, Parade Underwear y Wild Things Snack. También ha diversificado su negocio a través de líneas de perfumes y la producción ejecutiva de programas de televisión como Dancing With Myself.
Shakira tiene también una línea de perfumes y lanzó la primera fragancia en 2010 y desde entonces ha desarrollado varias.
Recomendado: Karol G suma una nueva marca a su portafolio empresarial
Adicional a esto, la cantante colombiana posee propiedades en lugares como Miami, Uruguay y Barcelona, además de una mansión en Florida y una isla privada.
Aunque no se sabe con exactitud cuáles son las ganancias anuales de Shakira, un reporte de 2022 estimó que ganaba aproximadamente US$51 millones al año, mientras que otros registros más recientes se centran en las ganancias de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que se estima podría alcanzar más de US$300 millones en total.