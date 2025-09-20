La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular Externa No. 01 de 2025, con el objetivo de establecer instrucciones para el tratamiento de datos personales en la oferta de productos y la prestación de servicios de financiación, depósitos de bajo monto y soluciones digitales que promuevan la inclusión financiera.
La medida responde al auge de las plataformas tecnológicas y aplicaciones fintech que ofrecen operaciones de crédito, billeteras digitales y esquemas de microfinanciación, actividades que implican un uso intensivo de información personal.
La circular busca asegurar que este tratamiento se realice conforme a la Constitución Política, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones aplicables.
Principales lineamientos fijados por la SIC
La SIC definió trece instrucciones que deben observar los actores del ecosistema fintech. Entre las más relevantes se encuentran:
- Finalidad legítima y temporalidad: el tratamiento de datos solo puede responder a fines constitucionalmente válidos y realizarse durante el tiempo estrictamente necesario.
- Principio de minimización: las entidades deberán recolectar únicamente la información idónea y pertinente. En ese sentido, las aplicaciones no podrán acceder a la galería de imágenes ni a la lista de contactos de los usuarios con fines de cobranza.
- Consentimiento informado y diferenciado: la autorización del titular debe distinguir entre finalidades necesarias (como la prestación del servicio) y accesorias (como publicidad o servicios adicionales).
- Protección de datos biométricos: su uso exige medidas adicionales de seguridad, autorización expresa del titular, proporcionalidad frente al riesgo y la prohibición de alimentar bases de datos centralizadas. Además, deben ser eliminados una vez finalizada la relación contractual.
- Transparencia en decisiones automatizadas: los usuarios tendrán derecho a recibir explicaciones claras sobre decisiones automáticas que les resulten desfavorables.
Impacto en el ecosistema fintech
De acuerdo con la SIC, la circular busca fortalecer la confianza de los usuarios en el sector financiero digital, promoviendo un entorno más transparente y responsable en el manejo de la información.
El documento reconoce el impacto democratizador de las fintech en la inclusión social, económica y financiera, así como su capacidad para dinamizar la competencia y el acceso a servicios. Sin embargo, enfatiza en que el respeto a los derechos fundamentales de los titulares de datos debe ser un eje central en el desarrollo de estos modelos de negocio.