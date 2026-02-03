Noticias económicas importantes Noticias políticas

“Siempre hay un muro, al final”: Petro al término de la reunión con Trump

La reunión en Washington entre Gustavo Petro y Donald Trump habría transcurrido con pocos acuerdos y mínimos puntos en común.

Por: -
Presidente Gustavo Petro y presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Presidente Gustavo Petro y presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

Compártelo en:

Pocos acuerdos y escasos puntos en común habrían marcado la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Petro compartió una fotografía tomada en la Casa Blanca y escribió: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?”.

Aún se espera algún pronunciamiento del balance de la reunión que duró aproximadamente una hora.

(Espere ampliación).

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, Estados Unidos, Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar