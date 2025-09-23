Sofitel Bogotá Victoria Regia recibió exclusivo reconocimiento: ¿Cuánto vale una noche?

Sofitel Bogotá Victoria Regia, operado por Accor, fue nuevamente galardonado en los Haute Grandeur Global Hotel Awards, uno de los premios más prestigiosos de la industria hotelera a nivel internacional.
En la edición 2025, el hotel fue distinguido como el mejor en Sudamérica en cuatro importantes categorías: Top Destination Getaway, Best Leisure Hotel, Best Luxury Hotel y Best Business Hotel.
Además recibieron premios individuales a su equipo directivo, entre ellos, Nicolás Heftre, gerente general de Sofitel Bogotá Victoria Regia, quien fue reconocido como Best General Manager in South America, mientras que Ángela Murillo, directora de Mercadeo y ventas, recibió el galardón como Best Marketing Manager in South America.
“Estos premios son un reflejo del esfuerzo, la pasión y el compromiso de todo nuestro equipo por ofrecer experiencias memorables y un servicio impecable. Nos llena de orgullo representar a Colombia en el escenario global de la hotelería”, afirmó Heftre.
Cabe mencionar que los Haute Grandeur Global Hotel Awards premian a los mejores hoteles, resorts, spas y restaurantes del mundo con base en la experiencia del cliente, evaluando aspectos como el servicio, las instalaciones, la innovación y la atención al detalle.
Los ganadores son seleccionados por votaciones independientes, lo que otorga gran credibilidad y prestigio a los galardones.
Este año, las opiniones de los viajeros internacionales subrayaron especialmente el alto nivel de hospitalidad, la calidez del servicio, la comodidad de las instalaciones y el enfoque del hotel en ofrecer experiencias personalizadas, en un ambiente elegante y sofisticado.
El hotel
Está ubicado en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, Sofitel Bogotá Victoria Regia combina el refinamiento del estilo francés con la riqueza cultural colombiana.
Además, está a pocos pasos de la zona T, de las principales galerías de arte, boutiques y restaurantes de autor. Ofrece espacios y servicios tanto para el viajero de negocios como para quienes buscan descanso, gastronomía de alto nivel y atenciones.
Los precios por noche en este hotel varían desde los $750.000 y más de $1.000.000, dependiendo la temporada, si incluye desayuno o no, y el tipo de acomodación.