Somos Belisario cumple nueve años y anuncia nuevos proyectos para transformar Provenza en Medellín

El Grupo Empresarial Somos Belisario celebra nueve años de operaciones en Medellín con nuevos proyectos para ampliar la oferta gastronómica, turística y de entretenimiento de Provenza, uno de los sectores más visitados de la capital antioqueña.
La compañía, que inició actividades en 2017, informó que durante su trayectoria ha contribuido a la generación de más de 2.000 empleos y al desarrollo de la industria del entretenimiento. Además, destacó que Provenza recibe cerca de 3.000 visitantes diarios, entre residentes y turistas.
Como parte de su aniversario, Somos Belisario anunció una estrategia para fortalecer la actividad comercial durante el día, con espacios dirigidos a las familias y propuestas que complementen la oferta de restaurantes, bares y establecimientos nocturnos.
Entre las iniciativas se encuentran la creación de un museo del café, el desarrollo de una calle de la moda y una tarjeta de beneficios para los clientes de sus establecimientos.
Los nuevos proyectos de Somos Belisario en Provenza
Uno de los principales proyectos es el museo del café, concebido como un espacio para destacar la historia, la cultura y la importancia de esta bebida en Colombia, mediante experiencias dirigidas tanto a visitantes nacionales como extranjeros.
La compañía también trabaja en una tarjeta de beneficios que permitirá a los usuarios acceder a privilegios en sus establecimientos y recibir información sobre nuevas actividades y experiencias.
“En el marco de esta celebración, revelamos algunas sorpresas y proyectos en los cuales el Grupo Empresarial viene trabajando”, afirmó Wilson Arango, socio fundador de Somos Belisario.
El empresario señaló que estas iniciativas buscan diversificar las alternativas de entretenimiento en Medellín y promover una mayor actividad económica en Provenza durante diferentes horarios.
Nueve años de crecimiento en la industria del entretenimiento
Somos Belisario nació inspirado en Don Belisario Rivero del Castillo, un personaje ficticio de origen mexicano cuya historia y valores dieron identidad al grupo empresarial.
Durante estos nueve años, la organización ha desarrollado diferentes propuestas relacionadas con la gastronomía, la música y el entretenimiento, con presencia en uno de los principales corredores turísticos de Medellín.
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La compañía también destacó la importancia del trabajo conjunto entre empresarios para fortalecer la actividad comercial, promover la formalización del sector y ampliar las oportunidades laborales.
De acuerdo con Arango, la apuesta consiste en seguir desarrollando una oferta de entretenimiento accesible, con alternativas tanto diurnas como nocturnas, que contribuya a la economía local y a la experiencia de quienes visitan la ciudad.