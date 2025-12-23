La industria del entretenimiento nocturno se ha convertido en uno de los motores más dinámicos de la economía en Medellín, con impacto directo en el empleo, el turismo y la actividad comercial. En 2025, este sector no sólo consolidó a la ciudad como capital del entretenimiento nocturno en Colombia, sino que fortaleció su posicionamiento como destino de experiencias en América Latina. En ese contexto, el Grupo Empresarial Somos Belisario se convirtió en uno de los actores con mayor incidencia económica y operativa en la región.
Durante el último año, el Grupo Empresarial Somos Belisario superó los 730 empleos directos formales, tras generar más de 200 nuevos puestos de trabajo, registró más de 2.000 empleos indirectos vinculados a áreas como producción artística, logística, proveedores, transporte, seguridad, turismo y servicios complementarios. Estas cifras reflejan el peso que hoy tiene el entretenimiento dentro de la estructura laboral de la ciudad, especialmente en sectores asociados a la economía creativa.
Un grupo empresarial que articula entretenimiento, gastronomía y turismo
La expansión del grupo estuvo acompañada por el fortalecimiento de su operación a través de la consolidación de un portafolio de más de ocho conceptos activos entre gastronomía, entretenimiento nocturno, eventos y experiencias culturales, ampliando su presencia en Medellín y el Área Metropolitana.
Una de las estrategias más relevantes fue su ingreso al sector hotelero con la adquisición del hotel Aqua, ubicado en Provenza, que, de ahora en adelante, será el Hotel Belisario. A esta operación se sumaron la compra de la heladería Soft Touch, un restaurante y un nuevo concepto de disco-bar, así como la consolidación de casas bajo el modelo Airbnb. Esta estructura permite al grupo integrar alojamiento, entretenimiento y experiencias dentro de un mismo ecosistema, alineado con el crecimiento del turismo urbano.
A lo largo de 2025, los espacios del grupo recibieron más de 500.000 visitantes y albergaron más de 1.200 eventos, entre experiencias musicales, culturales y encuentros privados y corporativos. De acuerdo con la compañía, el consumo por experiencia mostró un incremento sostenido frente al año anterior, una señal clara de la recuperación del gasto en ocio y del interés por propuestas diferenciadas.
Este crecimiento empresarial se produce en un momento clave para Medellín, que ha fortalecido su reputación como capital del entretenimiento nocturno gracias a una oferta diversa, profesionalizada y con proyección internacional.
Corredores como Provenza se consolidaron como puntos de atracción para turistas nacionales y extranjeros, dinamizando la economía local y ampliando la estadía promedio de los visitantes.
En ese escenario, el Grupo Empresarial Somos Belisario ha sido uno de los de mayor visibilidad e impacto, al integrar música, gastronomía, cultura y experiencias en espacios que se han convertido en referencia para el turismo experiencial. La llegada de Karol G como socia estratégica, junto con sus proyectos como Callejón del Gato, Provenza y Carolina, reforzó la proyección internacional del grupo y del sector.
Destacado: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín una derrama económica superior a los US$3,2 millones.
Cerca de 1,8 millones de turistas visitarán la ciudad al cierre del año, con esta perspectiva, el grupo anticipa un 2026 marcado por nuevas aperturas, mayor profesionalización de la industria y un papel cada vez más relevante del entretenimiento en la economía local y regional.