Sorteo Mundial 2026: Estas son las probabilidades reales del grupo de Colombia

Colombia, ubicada en el bombo 2 del sorteo por su puesto 13 en el ranking FIFA, no tiene la misma probabilidad de caer en cualquier grupo.
Las restricciones por confederaciones, la distribución geográfica de las sedes y la presencia de equipos cabeza de serie como Argentina y Brasil alteran el escenario inicial. Por esto, el proceso estadístico utilizado para anticipar los posibles emparejamientos se volvió determinante para identificar tendencias.
El incremento de participantes de 32 a 48 selecciones cambia la estructura del torneo: habrá 12 grupos, 104 partidos y una ronda adicional de dieciseisavos de final. Esto impacta el sorteo y modifica la forma en que los equipos se reparten por confederaciones.
Además, todos los grupos deben incluir al menos un europeo y ningún grupo puede tener más de dos selecciones UEFA. Los equipos del bombo 2, entre ellos Colombia, deben adaptarse a estas restricciones desde el primer movimiento de fichas.
Los resultados de cientos de miles de simulaciones muestran que Colombia tiene mayores probabilidades de terminar en algunos grupos específicos debido a que no puede enfrentar en primera fase a Argentina ni a Brasil. También se identifican tendencias claras sobre las sedes en las que la Selección jugaría y los rivales más probables según cada bombo.
Estos cálculos permiten anticipar las ciudades, distancias, confederaciones rivales y posibles combinaciones. El ejercicio estadístico entrega una aproximación concreta del panorama previo al sorteo más complejo que haya organizado la FIFA, por esto existen profesionales de los datos que han realizado modelos de probabilidades para anticipar la suerte de Colombia en la Copa del Mundo.
¿Cómo funciona el modelo?: Las probabilidades del sorteo para Colombia
El análisis fue desarrollado por Daniel Eduardo Castro, estadístico de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a PhD en Ciencias de la Computación en Purdue University. Para el estudio se programó un software que replica todas las reglas del sorteo, incluidas las restricciones de confederaciones, los bombos, la obligación de distribuir equipos europeos y la ubicación geográfica de cada sede.
El modelo corrió más de 300.000 simulaciones, suficiente para estabilizar tendencias y generar probabilidades confiables de emparejamiento. El método se basa en simulación Montecarlo, técnica ampliamente usada en análisis de riesgos, optimización y proyecciones en deportes profesionales.
El modelo muestra que Colombia no distribuye sus probabilidades de forma uniforme en los 12 grupos. Debido a la presencia de Argentina y Brasil en el bombo 1, la Selección queda excluida automáticamente de sus grupos. Esto reduce las posibilidades a 10 grupos y modifica la frecuencia de aparición en cada uno.
Probabilidad de rivales del bombo 1:
Colombia tiene un 73,63 % de enfrentar a un europeo cabeza de serie. Las mayores probabilidades corresponden a Francia e Inglaterra. Solo el 26,37 % de los escenarios incluye un enfrentamiento contra México, Estados Unidos o Canadá. España es el europeo menos probable.
Probabilidad de rivales del bombo 3:
- 42,11 % África
- 37,79 % Asia
- 13,32 % Europa
- 6,78 % Norteamérica
Un duelo ante Noruega, selección con Erling Haaland, es estadísticamente poco probable, según el análisis.
Probabilidad de rivales del bombo 4:
Los resultados indican una mayor probabilidad de enfrentar a Jordania o al ganador de la Repesca A (Nueva Caledonia, República Democrática del Congo o Jamaica). Las opciones de un europeo del bombo 4 son reducidas.
Combinación más probable de rivales:
La que más se repite es Europa + Cocacaf + África, presente en 30,68 % de las simulaciones.
¿Dónde jugaría Colombia?: Ciudades, países y distancias
El Mundial 2026 se disputará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Según las simulaciones, Colombia juega el 91 % de sus escenarios en Estados Unidos o Canadá, países donde los viajeros requieren visa.
El análisis de sedes de la FIFA muestra que los equipos del bombo 2 tienen siete grupos en los que deben viajar a tres ciudades distintas, y cinco grupos en los que jugarán en dos ciudades. Los mayores desplazamientos están en los grupos K (4.056 km) y G (3.881 km). Los menores, en los grupos L (769 km), A (812 km) e I (906 km).
Combinando distancias y tiempos de recuperación, el grupo que más le conviene a Colombia es el Grupo A, encabezado por México, que ofrece 13 días de descanso entre partidos.
Otro punto relevante es el partido inaugural del 11 de junio en Ciudad de México. Las simulaciones indican que México abriría la Copa contra un europeo, con mayor probabilidad para Escocia o Noruega.