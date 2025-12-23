Soulfire, el festival creado por dos paisas anuncia edición en Río de Janeiro para 2026

Soulfire, el festival que combina música electrónica, turismo y bienestar, anuncia su próxima edición en Río de Janeiro para 2026.
El proyecto, creado por dos emprendedores en Medellín, ha llevado el nombre de la ciudad a escenarios exclusivos alrededor del mundo; desde playas de Tailandia hasta islas griegas.
Sebastián Guarín y Jason Sánchez, los creadores de este proyecto, son dos profesionales unidos por su formación en la Universidad EAFIT.
Guarín es reconocido en Medellín por producir eventos de alta gama con artistas de talla mundial como Carl Cox y Loco Dice. Por su parte Sánchez, administrador de negocios con estudios en marketing, cuenta con más de 15 años de trayectoria en la escena musical, iniciando como DJ por hobby y forjando una visión global a través de sus experiencias en Australia, Estados Unidos y Asia.
Cabe resaltar que Soulfire inició en 2022 con una edición íntima en Sydney para 40 personas, principalmente colombianos en Australia.
Reconocimientos y foco de Soulfire
El reconocimiento a su modelo innovador los llevó oficialmente a ser ganadores de la convocatoria Co-Crea, impulsada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y Comfama, avalando su propuesta como proyecto cultural y de emprendimiento creativo de impacto nacional y global.
Y es que el modelo del festival ofrece una atención personalizada con un público internacional que incluye líderes empresariales, creadores de contenido y profesionales que buscan experiencias “transformadoras”.
“La edición de 2026 en Río de Janeiro representa la culminación de esta evolución, con una programación curada en locaciones emblemáticas de la ciudad que incluye un momento único en el Cristo Redentor, fusionando música y espiritualidad en una de las nuevas siete maravillas del mundo; celebraciones en la cima del Pan de Azúcar, que transforman el atardecer en un ritual colectivo con sonidos cuidadosamente seleccionados; experiencias exclusivas en la Bahía de Guanabara a bordo de yates privados; un evento aeroterrestre inédito en un helipuerto privado con vistas panorámicas; y una completa agenda de bienestar integral con yoga, meditación y ice baths”, explicaron los fundadores.