El speakeasy al norte de Bogotá que ofrece cocina mediterránea y amplia oferta de vinos

Combinando el misterio de un speakeasy con una cava y gastronomía mediterránea, Cava Bombón se posiciona como una joya gastronómica de la zona rosa de Bogotá.
Su concepto ofrece cocina honesta, producto de alta calidad, sabores mediterráneos y una amplia oferta de vinos. Además, este lugar no es solo un restaurante; es una experiencia dual.
Su acceso intencionalmente discreto, escondido en la cuadra gastronómica frente al hotel Sofitel Victoria Regia, anticipa la sorpresa de un interior elegante y retro, inspirado en la estética art déco de principios del siglo XX.
Los vinos
Cava Bombón, del Grupo A Tu Mesa, además es un wine bar con la oferta más democrática del mercado: 40 vinos disponibles por copa, media copa y cuarto de copa.
“Queremos eliminar el miedo a descorchar. Nuestro propósito es que la gente experimente con la comida pensada para el vino, probando múltiples etiquetas y descubriendo su maridaje perfecto”, afirmó Juan Camilo Ortiz, gerente de Cava Bombón.
En el restaurante ofrecen también experiencias exclusivas con cenas de maridaje de alta gama a buenos precios, que buscan elevar la cultura del vino sin sacrificar la accesibilidad.
La comida
La propuesta gastronómica de Cava Bombón combina sabores fuertes, originales y memorables inspirados en el vasto Mediterráneo, desde España hasta las influencias sirio-libanesas.
Cava Bombón lidera una cocina que prioriza los ingredientes locales, con más del 99 % de su materia prima de origen nacional.
Para comenzar, los gyros de camarón y los dumplings de remolacha son ideales. Las opciones de entradas oscilan entre los $28.500 y los $68.500.
Como plato fuerte, algunas buenas opciones son: Paella Bombón (para dos), el arroz caldoso de camarones y el lomo al carbón. Hay 14 opciones para elegir y los precios varían entre los $52.800 y $140.000.
También, el menú ofrece cuatro opciones de ensaladas que van desde los $38.500 y hasta los $42.800.
En cuanto a postres, aunque hay seis opciones variadas, la recomendada es la torta vasca de queso. Los precios oscilan entre $20.000 y $24.800.
Además de vinos, hay bebidas frías y calientes desde $8.000.
Por otro lado, hay opciones novedosas como la de las noches de los miércoles en las que ofrecen 6 platos y 6 copas de vino por $185.000.
De miércoles a sábado, Cava Bombón se transforma con música en vivo a partir de las 8 p.m. Los horarios de atención son: de lunes a jueves de 12 p. m. a 9 p. m., y viernes y sábados de 12 p. m. a 10 p. m.