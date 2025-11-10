Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

El speakeasy al norte de Bogotá que ofrece cocina mediterránea y amplia oferta de vinos

El restaurante cuenta con opciones desde los $28.500, y algunos días, hay música en vivo.

Cava Bombón
Platos de Cava Bombón. Foto: cortesía.

Combinando el misterio de un speakeasy con una cava y gastronomía mediterránea, Cava Bombón se posiciona como una joya gastronómica de la zona rosa de Bogotá.

Su concepto ofrece cocina honesta, producto de alta calidad, sabores mediterráneos y una amplia oferta de vinos. Además, este lugar no es solo un restaurante; es una experiencia dual.

Su acceso intencionalmente discreto, escondido en la cuadra gastronómica frente al hotel Sofitel Victoria Regia, anticipa la sorpresa de un interior elegante y retro, inspirado en la estética art déco de principios del siglo XX.

Los vinos

Cava Bombón, del Grupo A Tu Mesa, además es un wine bar con la oferta más democrática del mercado: 40 vinos disponibles por copa, media copa y cuarto de copa.

“Queremos eliminar el miedo a descorchar. Nuestro propósito es que la gente experimente con la comida pensada para el vino, probando múltiples etiquetas y descubriendo su maridaje perfecto”, afirmó Juan Camilo Ortiz, gerente de Cava Bombón.

En el restaurante ofrecen también experiencias exclusivas con cenas de maridaje de alta gama a buenos precios, que buscan elevar la cultura del vino sin sacrificar la accesibilidad.

Vinos de Cava Bombón. Foto. cortesía.
Vinos de Cava Bombón. Foto. cortesía.

La comida

La propuesta gastronómica de Cava Bombón combina sabores fuertes, originales y memorables inspirados en el vasto Mediterráneo, desde España hasta las influencias sirio-libanesas.

Cava Bombón lidera una cocina que prioriza los ingredientes locales, con más del 99 % de su materia prima de origen nacional.

Para comenzar, los gyros de camarón y los dumplings de remolacha son ideales. Las opciones de entradas oscilan entre los $28.500 y los $68.500.

Pulpo de Cava Bombón. Foto: cortesía.
Pulpo de Cava Bombón. Foto: cortesía.

Como plato fuerte, algunas buenas opciones son: Paella Bombón (para dos), el arroz caldoso de camarones y el lomo al carbón. Hay 14 opciones para elegir y los precios varían entre los $52.800 y $140.000.

También, el menú ofrece cuatro opciones de ensaladas que van desde los $38.500 y hasta los $42.800.

En cuanto a postres, aunque hay seis opciones variadas, la recomendada es la torta vasca de queso. Los precios oscilan entre $20.000 y $24.800.

Además de vinos, hay bebidas frías y calientes desde $8.000.

Recomendado: La cocina japonesa de autor que conquista Bogotá: Esto cuesta ir

Por otro lado, hay opciones novedosas como la de las noches de los miércoles en las que ofrecen 6 platos y 6 copas de vino por $185.000.

De miércoles a sábado, Cava Bombón se transforma con música en vivo a partir de las 8 p.m. Los horarios de atención son: de lunes a jueves de 12 p. m. a 9 p. m., y viernes y sábados de 12 p. m. a 10 p. m.

Tags: Bogotá, Entretenimiento y diversión, restaurantes
