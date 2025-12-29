Las stablecoins se convirtieron en 2025 en un elemento esencial para la economía venezolana, convirtiendo en una alternativa para la movilización de dinero.
Tal como expone un artículo de Criptonoticias, este activo digital, anclado al dólar estadounidense, sirvió como infraestructura financiera funcional, a partir de la necesidad.
“La marcada escasez de divisas durante el segundo semestre de 2025 actuó como catalizador. Además, ante las limitaciones del sistema tradicional, el sector privado buscó y encontró en las criptomonedas, especialmente en las stablecoins como tether (USDT), usd coin (USDC) y dai (DAI), un mecanismo eficiente para pagos transfronterizos y la adquisición de bienes y servicios”, escribió el portal especializado.
Bitcoin, por su parte, mantuvo su rol como la base estructural del ecosistema.
Aníbal Garrido, experto en criptomonedas, le dijo a Criptonoticias que lo que se produjo en Venezuela fue un uso generalizado de criptoactivos impulsado por la escasez de divisas, que llevó al sector privado a adoptar mecanismos eficientes para pagos internacionales a proveedores.
“Las plataformas de intercambio locales, que operan bajo un marco legal adaptado, han desempeñado un rol clave al ofrecer opciones reguladas y priorizar el cumplimiento normativo. En opinión de Garrido, esto ha reforzado al sector privado como principal impulsor de una adopción sostenida y práctica”, se lee en el artículo.
Las criptomonedas en Venezuela
Venezuela ocupa en la actualidad el puesto 18 a nivel global y el noveno per cápita en la adopción de criptomonedas, de acuerdo con el Ranking Chainalysis 2025.
Según el experto, los venezolanos ya no se acercan a las criptomonedas con la esperanza de hacerse ricos rápidamente, sino como una herramienta financiera alternativa ante las limitaciones del sistema tradicional.
Así las cosas, las stablecoins como USDT se consolidaron como mecanismo de resguardo de valor frente a la inflación, medio de intercambio y puente para remesas y comercio digital.
Criptonoticias afirmó que para 2026 se vislumbra una mayor formalización del sector, donde la actividad podría canalizarse a través de nuevas plataformas reguladas, buscando ofrecer mayor seguridad y claridad para todos los participantes.
Sin embargo, se estima que “el mercado P2P seguiría fuerte, impulsado por la confianza entre los usuarios y la innegable practicidad que ofrece el comercio directo. Por lo que en este panorama, el USDT y otras stablecoins parece asegurado”.