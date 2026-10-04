StoneX acuerda compra de Integra Trading y fortalece su negocio de café en Colombia

StoneX Group Inc. anunció un acuerdo definitivo para adquirir Integra Trading S.A.S., empresa colombiana dedicada a la comercialización, exportación y procesamiento de café, con el objetivo de ampliar su operación de materias primas físicas en uno de los principales países productores del grano.
La adquisición se realizará a través de la entidad comercial de StoneX con sede en Suiza y la operación de Integra se integrará al negocio de StoneX Supply & Trading.
Fundada en 2015 y dirigida por Manuel Rueda, Integra cuenta con una planta de procesamiento y almacenamiento de café cerca de Medellín, en Antioquia, además de una licencia de exportación. La compañía trabaja con café colombiano y cuenta con certificaciones internacionales relacionadas con calidad, inocuidad alimentaria y sostenibilidad.
Con la operación, StoneX busca conectar las capacidades de originación y procesamiento de Integra con su base global de clientes, plataforma de gestión de riesgos y recursos financieros. La compañía señaló que esto le permitirá ampliar su acceso a cafés arábica de alta calidad y construir una plataforma más integrada entre el origen y el mercado final.
“Integra le brinda a StoneX una presencia directa en el origen en Colombia, con una licencia de exportación, una planta de procesamiento propia y un equipo con sólidas relaciones con los productores”, afirmó Brent Grecian, CEO de StoneX Supply & Trading.
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Integra mantendrá su equipo y modelo de originación
StoneX espera que la combinación de ambas operaciones permita aumentar los volúmenes de café y mejorar los márgenes del negocio, al tiempo que amplía su participación a lo largo de la cadena de suministro.
Para Integra, la integración con StoneX supone el acceso a mayores recursos financieros y a una red internacional de clientes. Manuel Rueda, fundador de la compañía, señaló que el acuerdo permitirá ampliar el negocio sin modificar su equipo ni su modelo de originación.
“Unirnos a StoneX proporciona a nuestro negocio el capital, la plataforma y el alcance global para crecer mucho más allá de lo que podríamos lograr por cuenta propia. Mantendremos intactos nuestro equipo y nuestro modelo de origen mientras obtenemos acceso directo a clientes finales en todo el mundo”, dijo Rueda.
Integra cuenta además con un centro de ventas en Miami y una instalación de procesamiento y almacenamiento cerca de Medellín. Entre sus certificaciones se encuentran Orgánica, Fair Trade y Rainforest Alliance, de acuerdo con la información entregada por las compañías.
StoneX Group, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo SNEX, cuenta con más de 5.200 empleados y presencia en más de 80 oficinas en seis continentes. La adquisición de Integra amplía así su operación física de café con una plataforma directa de originación y procesamiento en Colombia.