¿Qué tanto podría subir el precio de la gasolina en Colombia?

El gobierno Petro deberá volver a subir el precio de la gasolina en Colombia, así lo confirmó el ministro de Energía, Edwin Palma, quien señaló que se revisarán las opciones que tiene el país en esa materia.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la fuerte disparada de los precios del petróleo, que volvieron a superar la barrera de los US$100, a causa de la guerra en Irán.
Subir el precio de la gasolina en Colombia dependerá también de algunas de las proyecciones del valor futuro de los valores del crudo, los cuales se espera puedan seguir al alza, incluso hasta los US$150.
Indicó Palma que el nivel al que deban ajustar los precios dependerá de los cálculos que se lleven a cabo con el Ministerio de Hacienda.
Lo anterior teniendo en cuenta que en los dos primeros meses del año, el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la reducción de $1.000 en el valor de la gasolina.
Las necesidades por subir el precio de la gasolina en Colombia
Sobre el monto puntual al que deba subir el precio de la gasolina en Colombia, depende de varios factores, como la capacidad que tenga el Gobierno de asumir una parte de esos costos.
En ocasiones anteriores, el Gobierno ha subsidiado el valor de los combustibles, para algunos casos, pero se ha generado un déficit en el fondo que recoge los recursos para ese rubro.
Algunos primeros cálculos apuntan a que el país podría estar casi $750 rezagado en los valores internacionales de los combustibles, por lo que Colombia podría acercarse a niveles de enero de este año. Para ese momento, el precio de la gasolina estaba, en promedio, en los $16.000.
Recomendado: Subsidios a la gasolina y caída en precio de la energía maquillaron la inflación de febrero, según ANIF
Habría que tener en cuenta que, en ocasiones pasadas, el Gobierno ha tomado la decisión de subir el precio de la gasolina en Colombia de manera paulatina, con ajustes menores para amortiguar los efectos sobre la inflación.