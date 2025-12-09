En un entorno en el que cada vez más familias deben afrontar mayores desafíos para sostener su economía y asegurar el acceso a servicios esenciales, las Cajas de Compensación Familiar han reforzado su papel dentro del sistema de protección social en Colombia. Estas entidades, creadas con el propósito de apoyar a los trabajadores formales y a sus grupos familiares, funcionan como un complemento a los ingresos laborales y como un mecanismo para facilitar el acceso a bienes y servicios que, de otra manera, resultarían difíciles de cubrir solo con el salario.
En este contexto, Compensar ha consolidado una estrategia orientada a ampliar y diversificar su oferta de subsidios, con el fin de aumentar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades de sus afiliados. La entidad ha señalado que, durante 2024, destinó más de $1,2 billones para la financiación de distintas modalidades de apoyo económico. Esta inversión se tradujo en más de 7,9 millones de subsidios entregados, lo que benefició directamente a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca. Los recursos se dirigieron a programas enfocados en cubrir necesidades básicas, como el sostenimiento de hijos menores, la permanencia en el sistema educativo, el acceso a soluciones de vivienda y el acompañamiento para quienes atravesaron periodos de cesación laboral.
Subsidio clave que puede ayudar con gastos de sus hijos
Uno de los apoyos más representativos dentro de esta oferta es el subsidio educativo, diseñado para aliviar los gastos asociados a la formación escolar de los menores. Este beneficio consiste en una entrega anual de $95.700 para hijos de afiliados o para hermanos en condición de orfandad entre los 6 y los 18 años y 11 meses. Para que un hogar pueda acceder a este subsidio, es necesario que el menor sea beneficiario del subsidio monetario y esté matriculado en un establecimiento educativo de primaria o secundaria. Además, se debe presentar un certificado de escolaridad actualizado y cumplir con los requisitos establecidos por la caja de compensación.
Recomendado: ¿Cuáles son las cajas de compensación con mayor número de afiliados en Colombia?
Este tipo de apoyos se dirige principalmente a los afiliados clasificados en las categorías A y B, que corresponden a los segmentos de menores ingresos dentro del sistema. A través de estos mecanismos, Compensar busca compensar las presiones financieras que surgen en distintas etapas del ciclo de vida familiar y que pueden afectar la estabilidad económica del hogar.
Según Michel González, especialista de Mercadeo y Subsidio de Compensar, los beneficios más solicitados durante el año han sido el subsidio monetario para menores de edad, el subsidio para personas desempleadas y el subsidio educativo. González señala que estas ayudas han contribuido a que numerosos hogares mantengan continuidad en sus proyectos, sobrelleven situaciones adversas y cuenten con un respaldo económico y emocional en momentos de mayor vulnerabilidad.