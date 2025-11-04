A estos adultos mayores les empezará a llegar subsidio en Colombia de $230.000

Prosperidad Social confirmó que modificará uno de los puntos más importantes de su programa Colombia Mayor, mediante la entrega de un subsidio en Colombia más alto.
De acuerdo con la entidad, esta mejora ayudará sustancialmente a que los adultos mayores puedan tener un mayor poder adquisitivo y mejorar su capacidad de gasto para, entre otros, solventar los gastos de productos y servicios de primera necesidad.
Este subsidio en Colombia, hay que recordar, era de $80.000 hasta antes de octubre, por lo que el aumento mejora en $150.000 lo que implica también una inyección importante a manos del Gobierno Nacional.
Ha llamado la atención el gobierno Petro en que, en el marco de la revisión de estas transferencias, es necesario que se aprueben los planes de financiamiento del ejecutivo en el Congreso de la República con miras a garantizar los recursos para estos programas.
¿Qué adultos mayores recibirán un mayor pago por este subsidio en Colombia?
- Mujeres mayores de 70 años
- Hombres mayores de 75 años
Lo anterior sumado al hecho de que sean ciudadanos que se encuentran en la línea de pobreza, en cuyo caso será también el Gobierno el que se encargue de identificar a estas personas.
Adicionalmente, los adultos mayores de 80 años, que estaban viendo un pago del orden de los $225.000 verán el ajuste para igualar todas las transferencias en los $223.000.
Cálculos de la entidad muestran que beneficiará en este ciclo a 1.683.920 personas en todo el país. De este total, 1.148.877 beneficiarios recibirán el nuevo monto de $230.000, gracias a una inversión del orden de los $324.240 millones.
Adicionalmente, se confirmó que este nuevo monto del subsidio en Colombia se empezó a entregar desde el pasado 30 de octubre e irá hasta el próximo 14 de noviembre.