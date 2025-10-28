Finanzas personales

Se acabaría la entrega de subsidios en Colombia en efectivo: Exigirían nuevo requisito

Prosperidad Social buscará hacer cambios sustanciales en la entrega de subsidios en Colombia.

Por: -
subsidios en Colombia
Imagen: Prosperidad Social

Compártelo en:

Prosperidad Social está alistando una nueva reglamentación que modificarían los mecanismos sobre los que se entregan algunos de los subsidios en Colombia más importantes.

De acuerdo con la entidad, se deben actualizar algunos puntos clave sobre la identificación de las personas que tienen derecho a este tipo de transferencias.

subsidios en colombia
Compensar dará beneficio a sus usuarios con préstamos. Foto: Suministro BBVA

Las modificaciones, si bien no aplicarán de inmediato, sí se espera sean punto de lanza para que los usuarios se acoplen a las nuevas exigencias, incluyendo modificaciones sobre el sistema de transferencias y de pagos que tiene el Gobierno para la entrega de subsidios en Colombia.

El cambio puntual se centra en que los beneficiarios deberán estar bancarizados para poder recibir el dinero, toda vez que el subsidio se entregará mediante depósito en la respectiva cuenta bancaria.

subsidios en Colombia
App del Banco de Bogotá hará transferencias interbancarias gratuitas e inmediatas. Imagen: Banco de Bogotá

¿Qué más requisitos deberán cumplirse para recibir los subsidios en Colombia?

“Se hace necesario reglamentar el Sistema de Transferencias y el Sistema de Pagos de Transferencias Monetarias, para que se integren las políticas, planes, programas y proyectos de transferencias de nivel nacional existentes”, indica el documento.

Dice el borrador de resolución que estas modificaciones se ejecutarán de manera definitiva en un plazo no mayor a cinco años. En ese tiempo, “el beneficiario deberá adquirir un producto de depósito a la vista digital que le permita recibir las transferencias monetarias”.

Adultos mayores en Colombia pueden pedir cuota alimentaria a sus hijos
Los adultos mayores en Colombia incluirse como dependientes si no tienen ingresos propios. Imagen: Prosperidad Social

Recomendado: Nuevo subsidio de vivienda Barranquilla dará beneficio a ciudadanos: Podrán adquirir vivienda 

Finalmente, aclara el proyecto que, si la persona que recibe los subsidios en Colombia no abrió la cuenta bancaria, se le seguirá haciendo el giro pero de manera temporal.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: subsidios Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar