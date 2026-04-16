Supermercado lanzó remates de frutas y verduras desde $500: Carne también es barata

Ante el aumento en el costo de vida, los consumidores en Colombia priorizan cada vez más la relación entre calidad y precio al momento de hacer mercado. Esta tendencia ha impulsado el crecimiento de formatos de bajo costo, como los implementados por cadenas de descuento, que han logrado posicionarse como alternativas frecuentes para el abastecimiento del hogar.
En este contexto, no solo las grandes superficies han ganado terreno. En Bogotá también operan supermercados independientes que buscan competir mediante precios accesibles y una oferta variada de productos básicos. Uno de estos casos es Merkacol, un establecimiento ubicado en la capital que ha llamado la atención de los consumidores por sus promociones y precios competitivos en alimentos de consumo diario.
¿Cuáles son los productos en promoción en Merkacol?
De acuerdo con información difundida en redes sociales, este supermercado ofrece una amplia variedad de productos a precios por debajo del promedio del mercado. En la sección de frutas y verduras, por ejemplo, se pueden encontrar productos como calabacín a $500 la libra, lechuga a $800 la unidad, pera nacional a $800 la libra, papaya a $900 la libra y colicero a $1.100 la libra. Estas ofertas representan una alternativa para quienes buscan optimizar su presupuesto sin sacrificar el acceso a alimentos frescos.
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En cuanto a las carnes, Merkacol también presenta precios que resultan competitivos frente a otras cadenas. La libra de hueso de ternera se ofrece a $3.400, mientras que el lomo de cerdo alcanza los $11.500 por libra. Este último producto, en supermercados de cadena, puede superar los $20.000. Asimismo, la chuleta de cerdo se encuentra a $10.000 la libra, un valor considerablemente inferior frente a otros establecimientos donde puede acercarse a los $39.900.
La oferta se extiende a productos avícolas y derivados. Por ejemplo, se promocionan unidades de pollo en presentaciones de dos por $30.000, además de menudencias, rabadillas y huevos, lo que permite a los compradores diversificar sus compras con opciones de menor costo.
Merkacol está ubicado en la avenida Américas con carrera 80G # 2-96, en la localidad de Kennedy, a pocas cuadras de Corabastos, uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.