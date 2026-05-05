SuperSociedades archiva queja contra Enrique Vargas Lleras y otros miembros de Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá

La Superintendencia de Sociedades archivó una queja interpuesta en contra de algunos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionada con presuntas irregularidades presentadas por Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, exvicepresidente Jurídica de la entidad.
Los miembros acusados en la queja presentada el pasado 5 de febrero de 2025 fueron Enrique Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva; Alejandro Mejía, expresidente de la Junta Directiva hasta el 16 de enero de 2025; y Constanza del Pilar Puentes Trujillo, secretaria de la Junta Directiva.
La razón de la queja tuvo que ver con supuestas presiones sobre decisiones relacionadas con actuaciones de un funcionario de la entidad, en relación con temas de patrones de conducta de acoso laboral y de género.
La Cámara se pronunció por medio de un comunicado, aclarando que, anteriormente, la SuperSociedades había resuelto no reponer la Resolución 303-014317 del 24 de diciembre de 2025 y, en consecuencia confirmar al acto administrativo impugnado, ante el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto el 9 de enero de 2026 por Hernández Guzmán.
En ese orden, con la resolución del 4 de mayo de 2026, la Superintendencia de Sociedades advierte que contra esta decisión no procede recurso alguno, “de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo”.
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Así las cosas, las solicitudes formuladas “no están llamadas a prosperar, al no configurarse los presupuestos fácticos y jurídicos que justificarían la práctica de nuevas pruebas, la declaratoria de nulidad o la adopción de medidas correctivas o sancionatorias”, aclaró la SuperSociedades.