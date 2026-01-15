SuperTransporte anuncia investigación a operadores de rutas intermunicipales

El Ministerio de Transporte expresó que hay incumplimientos en los reportes de la información tarifaria en el transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia. La entidad concluyó esto luego de hacer una revisión reciente de los reportes del último trimestre de 2025.
Según lo reveló, de 519 empresas habilitadas y que están operando cerca de 16.000 rutas intermunicipales, solo 52 de ellas reportaron la información, es decir, 10 % del total. Por lo tanto, expresó que las compañías que no reportaron la información requerida entrarán en un proceso de investigación de la Superintendencia de Transporte.
Para la entidad, lo anterior resulta problemático, porque también afecta los aumentos de las tarifas, ya que si esas mismas 52 compañías son las únicas que reportan su estructura de costos, son también las que presentan los requerimientos obligatorios para justificar alzas en dichas tarifas.
La ministra de la cartera, María Fernanda Rojas, señaló que no se van a permitir aumentos sin un sustento técnico. A lo anterior se añadió que el Ministerio y la Superintendencia avanzan en la preparación de lo que denominaron “un requerimiento masivo y de carácter urgente” para todas las compañías de transporte intermunicipal que están habilitadas. Esto se haría con la finalidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de reporte, y de esa manera, garantizar los mecanismos de control.
Luego indicó que se habilitará un módulo virtual en la página de la Superintendencia de Transporte con la finalidad de que la ciudadanía consulte lo reportado por cada empresa y se evidencie cuál es la tarifa registrada para ese momento, de tal manera que el sistema tarifario esté bajo control.
