El mapa de tarifas del transporte urbano en las principales ciudades para 2026
El inicio del año trae consigo una serie de modificaciones en el costo de algunos servicios básicos. Eso incluye al transporte público.
Como es habitual, las entidades territoriales aplican un ajuste en el precio del pasaje, teniendo en cuenta para su aumento una serie de variables como el valor del combustible, el mantenimiento, los repuestos y los costos operativos.
Para hacerse una idea de la magnitud de los incrementos, le contamos cuánto costará el transportarse en las principales ciudades del país en 2026.
Bogotá
La capital del país tendrá un ajuste del 10,9 % en la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable. En otras palabras, el aumento es de $350, lo que se traduce en que el costo del pasaje será de $3.550.
El ajuste tarifario comenzó a regir en la ciudad desde este miércoles 14 de enero. De acuerdo con la administración distrital, este permitirá garantizar la continuidad de la operación, así como reducir la presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Medellín
El ajuste promedio en las tarifas del sistema de transporte masivo en la capital de Antioquia será del 12,1 %. Esto incluye Metro, tranvía, cables y Metroplús.
En ese orden de ideas, la tarifa para el usuario frecuente pasará de $3.430 a $3.820, mientras que el pasaje al portador quedará en $4.400.
Para los buses y microbuses que conectan los municipios de la región, el aumento oscilará entre $300 y $550, dependiendo de la distancia; mientras que en las rutas de los municipios conurbados, la tarifa general pasará de $3.400 a $3.800.
Cali
A partir del 10 de enero entró en vigencia el alza en el valor del pasaje del Masivo Integrado de Occidente (MIO). De acuerdo con la Alcaldía de Cali, el precio del traslado será de $3.500, lo que representa un incremento del 9,4 % frente al año pasado ($3.200).
El alcalde de la capital de Valle del Cauca, Alejandro Eder, señaló que el reajuste se basó en criterios técnicos y sociales “que permite sostener la operación del sistema sin trasladar al usuario ajustes desproporcionados”.
Manizales
La Secretaría de Movilidad de Manizales definió las tarifas del servicio público colectivo (buses, busetas y microbuses) con base en un estudio de canasta de transporte.
Las tarifas para 2026 quedan establecidas de la siguiente manera: el bus básico pasa de $2.650 a $3.000; el bus y la buseta ejecutiva de $2.900 a $3.250; el microbús de $3.000 a $3.350; y el cable aéreo pasa de $2.900 a $3.250. Es decir, el incremento varía en un porcentaje entre el 11,7 % y el 13,2 %.
Bucaramanga
El Área Metropolitana de Bucaramanga (que incluye a los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón) estableció el aumento que tendrán los pasajes de buses urbanos y Metrolínea.
En ese orden de ideas, se determinó que la tarifa de los buses convencionales que transitan los cuatro municipios será de $3.000 para las rutas cortas y de $3.600 para las rutas largas. Es decir, un incremento de $300 (11,1 %).
