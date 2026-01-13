A la lista de desencuentros entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá se ha sumado uno más: el ajuste en el pasaje de TransMilenio para 2026.
Luego de que el distrito oficializara un aumento de $350 (10,9 %) en la tarifa unificada de los servicios troncales, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el que cuestiona la medida, al considerar que este “exige un análisis técnico, riguroso y transparente”.
La administración local ha señalado que el incremento en este valor no solo permite garantizar la sostenibilidad del sistema, sino que también es inferior a la variación del salario mínimo y a los principales indicadores de costos asociados a la operatividad. No obstante, la cartera de Transporte considera que estos no constituyen una justificación para trasladar esta alza a los usuarios, en especial si se tienen en cuenta que la variable que se suele tomar como referente es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral. Este análisis debe evaluar de manera diferenciada cuáles componentes de costo que inciden en la tarifa se indexan al IPC, cuáles responden al salario mínimo y cómo interactúan con otros factores relevantes, como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, y el impacto sobre la demanda”, destacó el Mintransporte.
En esa línea, indicó que si bien la norma faculta a las entidades territoriales a fijar las tarifas del transporte público urbano con base a sus propios análisis técnicos, la entidad tiene la competencia para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, en particular “cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y sobre la sostenibilidad del sistema”.
De igual forma, el Ministerio se remitió al convenio de cofinanciación que se aprobó de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha, que si bien no está vinculado de manera directa con la definición de la tarifa, si contempla impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
En ese orden de ideas, el Ministerio de Transporte, junto a Superintendencia de Transporte,
solicitará a TransMilenio el desglose detallado del análisis que se llevó a cabo para sustentar el alza en la tarifa del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (SITP).
“El aumento del salario mínimo no puede ser la excusa para subir la tarifa de TransMilenio.” Ministra @maferojas.— MinTransporte (@MinTransporteCo) January 13, 2026
Un incremento del 10,9 % supera el IPC y exige un análisis técnico, riguroso y transparente, defendemos el interés de los usuarios y la sostenibilidad del sistema. pic.twitter.com/rRZqeWM8tT
“El pleito pasa, pero el problema se queda”
El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva, se refirió al aumento en esta tarifa, haciendo hincapié en que no se trata de un “capricho” del alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, y que en otras ciudades del país se ha venido haciendo ese ajuste por cuenta del aumento del mínimo.
“En todo el país las ciudades tuvimos que subir la tarifa, incluso donde el transporte es operado directamente por empresas estatales”, indicó.
El funcionario también señaló que la discusión no debería orientarse en un pleito político y que se requiere de una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el de Transporte para buscar soluciones.
“En Bogotá vamos a mantener el esfuerzo de pasajes gratis a casi 700.000 usuarios. En el resto del país, el impacto está siendo aún más duro”, resaltó Silva, colocando como ejemplos otras tarifas como la de Medellín, que se incrementó en un 11,4 % para el usuario frecuente y en un 12,8 % para el portador de la tarjeta; o Ibagué, en donde el ajuste es cercano al 13,8 %.
Presidente @petrogustavo:— Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) January 12, 2026
No conviertan la discusión sobre los precios del transporte público en un pleito político para atacar a @CarlosFGalan y a @TransMilenio. El pleito pasa pero el problema se queda.
En todo el país las ciudades tuvimos que subir la tarifa, incluso donde… pic.twitter.com/42zNABREJt
El cruce entre Petro y Galán
Previo a que se oficializara la tarifa de transporte en Bogotá para 2026, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X que el Ejecutivo dispone de $1,5 billones para la compra de una flota eléctrica de buses de TransMilenio en la capital, lo que permitiría bajar los costos por pasajero.
“La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”, indicó.
En esa línea, el jefe de Estado enfatizó ese apoyo financiero “no vale la pena” si la idea es aumentar el pasaje, puesto que esto disminuiría la demanda, a su vez que aumenta el déficit financiero de las troncales de buses.
Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio. https://t.co/vDnFGDBUST pic.twitter.com/4OVekA2QYA— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 2, 2026
En respuesta a los comentarios del presidente Petro, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo algunas precisiones sobre los fondos mencionados.
Galán señaló que el convenio de cofinanciación actual para buses eléctricos contempla un aporte nacional de $938.000 millones, y no los $1,5 billones a los que se refirió el primer mandatario.
“Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar $938.000 millones. Usted habla de $1,5 billones, lo que significa $562.000 millones adicionales”, mencionó el alcalde de la capital, quien también aclaró que esos recursos entrarían en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040.
Cabe recordar que la tarifa unificada de los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable será de $3.550 en la capital.
