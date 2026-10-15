Tarjetas de crédito de Itaú dejarán de funcionar en esta fecha: Banco de Bogotá notificó a clientes

El Banco de Bogotá informó a los clientes que llegaron de Itaú sobre un cambio que afectará el uso de sus tarjetas de crédito. A partir del 21 de octubre de 2026, los plásticos emitidos por Itaú dejarán de funcionar, por lo que los usuarios deberán completar el proceso de transición para continuar utilizando este medio de pago.
La entidad financiera recomendó verificar el estado de la nueva tarjeta de crédito del Banco de Bogotá, cuyo uso será necesario para realizar compras una vez se deshabilite la anterior.
Quienes ya recibieron el nuevo plástico deben activarlo antes de la fecha establecida. Este paso es indispensable para poder utilizarlo en sus transacciones habituales.
Por su parte, las personas que todavía no tienen la tarjeta deben actualizar sus datos personales para que el banco pueda gestionar la entrega y facilitar la continuidad del servicio.
¿Cómo activar la tarjeta o actualizar los datos?
Los usuarios pueden consultar las instrucciones y realizar las gestiones correspondientes a través del portal oficial del Banco de Bogotá, en la sección habilitada para los antiguos clientes de Itaú en el portal web de la entidad financiera del Grupo Aval.
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La entidad también señaló que mantiene disponibles sus canales de atención para resolver preguntas y orientar a los clientes durante el proceso.
La recomendación que entrega la entidad es realizar estos trámites con anticipación para evitar inconvenientes al momento de pagar con tarjeta de crédito después del 21 de octubre de 2026.