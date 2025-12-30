Itaú Colombia se capitalizará con emisión de acciones, como parte de su transformación en el país

El Banco Itaú viene replanteando su estrategia en Colombia y acaba de anunciar un aumento de capital para su operación.
En línea con estos ajustes, la Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la emisión y colocación de hasta 102.608.823 acciones ordinarias, por un valor total de hasta $400.000 millones (aproximadamente US$100 millones).
El valor al cual se emitirá cada una de las acciones es de $3.898,30, lo que corresponde al valor nominal de $525,11 y una prima equivalente a $3.373,19 por cada acción. Itaú especificó que esta capitalización está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Este anuncio se suma al proceso de transformación que Itaú Colombia inició recientemente para enfocar sus operaciones en segmentos corporativos, tesorería y filiales especializadas, con los cuales busca consolidar su posición en empresas, multinacionales e instituciones públicas y financieras en la región.
Venta del negocio de personas natuales de Itaú
De acuerdo con un comunicado de la entidad bancaria, esta capitalización refleja “el compromiso de los accionistas con Colombia y su visión de crecimiento y permanencia a largo plazo”.
Destacó además que Colombia es un mercado estratégico para Itaú en la región, y el aumento de capital permitirá acelerar su desarrollo, fortalecer su competitividad y consolidar su plataforma regional, “ofreciendo soluciones innovadoras que impulsen el progreso económico y financiero del país”.
Apenas en días pasados, se anunció el acuerdo con Banco de Bogotá, según el cual la entidad del Grupo Aval se quedará con el portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú Colombia e Itaú Panamá.
De acuerdo con lo informado por ambas entidades, el acuerdo contempla la transferencia de activos y pasivos asociados a cerca de 267.000 clientes, que podrían representar aproximadamente $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda, así como alrededor de $4,1 billones en depósitos, una vez se concrete el cierre de la transacción.
Otras movidas de Itaú en Colombia
Adicionalmente, a principios de este año, la firma comisionista de bolsa Itaú (filial del Banco Itaú en Colombia) decidió no continuar prestando sus servicios a los clientes de banca personas, como lo reveló Valora Analitik. La cesión de los activos de esos clientes se hizo hacia la comisionista de bolsa Progresión S.A.
Posteriormente, en marzo de este 2025, Arthur J. Gallagher & Co. (Gallagher), firma global líder en corretaje de seguros, gestión de riesgos y consultoría, anunció la adquisición de la cartera de clientes de Itaú Corredor de Seguros en el país.
Al dar a conocer este anuncio, Itaú indicó que avanza en su estrategia de negocio en el mercado local, donde busca “consolidarse en segmentos clave para su operación y fortalecer su posicionamiento como el banco más grande de América Latina por tamaño de activos”, se dijo en un comunicado en ese momento.
Vale mencionar además que este año Itaú estrenó un mecanismo de colocación de bonos por lotes sucesivos en la Bolsa de Valores de Colombia, que facilita la estandarización del proceso, promoviendo la eficiencia de la colocación.
