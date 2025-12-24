El banco de Itaú convocó a sus accionistas a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de para el 30 de diciembre 2025 a las 8:00 a.m.
De acuerdo con la compañía, los accionistas que decidan participar de forma no presencial deberán hacerlo a través de la plataforma Teams, de conformidad con lo establecido en la ley 222 de 1995 y el Decreto 1074 de 2015 y de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la sección de acceso a la reunión de asamblea.
Entre tanto, la reunión presencial será en el piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá.
¿Por qué se cita a la Asamblea?
Según el comunicado publicado en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el encuentro se avanzará en la aprobación de la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia a favor de los accionistas Itaú Chile e Itaü Holding Colombia S.A.S.
“Autorizaciones a la Junta Directiva y a la Administración para la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones a favor de Itaú Chile e Itaü Holding Colombia S.A.S.”, resaltó la empresa.
Los Estatutos Sociales del Banco, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada con las reglas para la realización de la reunión de Asamblea (ejercicio del voto, poderes, acceso a la reunión entre otros) podrán consultarse en la página web de la entidad: https://banco.itau.co/ en la sección de Relación con Inversionistas.
Finalmente, administración de la Sociedad dejó constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la convocatoria.
Las novedades en Itaú
Recientemente, el Banco de Bogotá informó que alcanzó un acuerdo para adquirir el portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú Colombia e Itaú Panamá.
El pacto contempla la transferencia de activos y pasivos asociados a cerca de 267.000 clientes, que podrían representar aproximadamente $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda, así como alrededor de $4,1 billones en depósitos, una vez se concrete el cierre de la transacción.
En este escenario, Itaú señaló que enfocará sus operaciones en el negocio corporativo, que agrupa la atención a personas jurídicas en Colombia y Panamá, así como en tesorería y en sus filiales de mercado de capitales y fiduciarias.
