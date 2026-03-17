Tatiana Uribe es la nueva vicepresidente Comercial y de Clientes de Protección

Protección anunció el nombramiento de Tatiana Uribe Aristizábal como su nueva vicepresidente Comercial y de Clientes, cargo que asumirá a partir del 1 de abril.
Según explicó la compañía, Aristizábal es ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Economía y Finanzas Internacionales de Brandeis International Business School, en Boston, Massachusetts.
Cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector financiero, con trayectoria en el Grupo Sura y Sura Asset Management, periodo en el que ha desempeñado roles de alto impacto en Gerencia de Finanzas Corporativas y Estrategia, desarrollo de nuevos negocios y liderazgo comercial, así como Head Regional de Clientes y Desarrollo de Negocios de Ahorro y Retiro en Sura Asset Management, con responsabilidad regional desde México hasta Chile.
En su nuevo rol en Protección, Uribe liderará la relación y el acompañamiento a los clientes, “con el propósito de profundizar en el conocimiento de sus necesidades y comportamientos, y de diseñar experiencias y soluciones cada vez más personalizadas, coherentes con la visión de bienestar financiero de la compañía”, mencionó Protección.
Al tiempo, agregó que su gestión será clave para fortalecer el vínculo con los clientes y “consolidar el posicionamiento de Protección como un aliado estratégico en las decisiones financieras de largo plazo”.