Tecnología abre paso a nueva era de eficiencia y sostenibilidad en movilidad empresarial; ¿de qué se trata?

En Colombia, las flotas de vehículos que durante décadas se gestionaron con base en estimaciones y mantenimientos programados por calendario, hoy empiezan a operar bajo un modelo en el que cada recorrido, acción y alerta se convierten en datos que permiten tomar decisiones en tiempo real, según expertos.
En ese sentido, la revolución tecnológica viene siendo la telemetría, que combina dispositivos instalados en los vehículos con sistemas de análisis de datos e inteligencia artificial, y está cambiando la forma en que las empresas administran sus activos de transporte.
Con esta información, las compañías pueden optimizar rutas, anticipar mantenimientos, reducir accidentes y, en consecuencia, ahorrar millones de pesos al año.
“La telemetría es el puente entre la operación diaria y la estrategia de largo plazo. Permite que las empresas tomen decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones”, explicó Mauricio Serna, gerente general de Renting Colombia.
A detalle, uno de los desarrollos más avanzados de esta tecnología en el país se ha logrado integrando la telemetría con plataformas de gestión de flotas que unifican datos operativos, financieros y ambientales.
En algunos casos, los dispositivos incluyen cámaras con inteligencia artificial capaces de detectar si un conductor presenta micro -sueños, utiliza el celular mientras conduce o incluso si fuma dentro de la cabina, generando alertas inmediatas que permiten prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.
Como complemento, este tipo de tecnologías pueden generar ahorros de hasta US$9.600 mensuales en costos operativos, además de reducir en un 35 % el tiempo de ralentí y en un 16 % el consumo de combustible.
Adopción y ventajas de la telemetría
Como ejemplo de su adopción, Renting Colombia, filial del Grupo Cibest, ha incorporado esta herramienta en más de 26.000 vehículos, combinando la información de telemetría con sus sistemas internos para ofrecer reportes personalizados y soluciones adaptadas a cada operación.
“Cuando cruzamos los datos de conducción con los costos de mantenimiento y el impacto ambiental, podemos anticipar fallas, reducir siniestros y ayudar a nuestros clientes a cumplir sus metas de sostenibilidad”, añadió Serna.
Además, mencionó que, al promover un uso más racional de cada vehículo, se reducen las emisiones por unidad y se prolonga la vida útil de los activos. Mientras que los datos también permiten justificar la transición hacia flotas híbridas o eléctricas, facilitando la planificación de carga, la gestión de autonomía y el seguimiento de indicadores ambientales como emisiones evitadas y eficiencia energética.
Cabe resaltar que este cambio tecnológico no es exclusivo de grandes corporaciones. Cada vez más empresas pequeñas y medianas acceden a soluciones de telemetría adaptadas a sus necesidades, lo que democratiza el acceso a una gestión de flotas más inteligente.