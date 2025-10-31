Telefónica vende su filial en Ecuador a Millicom España: Detalles del negocio

Telefónica anunció la venta de su filial en Ecuador, Otecel, a Millicom España por 329 millones de euros, aproximadamente US$380 millones, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid.
Con esta transacción, el grupo español reducirá su deuda financiera neta en 273 millones de euros, en línea con su estrategia de desinversión progresiva en Hispanoamérica.
La operación se suma a una serie de ventas que Telefónica ha venido realizando en la región para optimizar su portafolio y concentrarse en mercados estratégicos.
En los últimos meses, la multinacional ha avanzado en la venta de sus subsidiarias en Argentina, Perú, Uruguay y Colombia.
En detalle, Telefónica vendió su filial argentina al Grupo Clarín por cerca de 1.190 millones de euros; la de Perú a Integra Tec International por 900.000 euros; la de Uruguay a Millicom España por 389 millones de euros, y la de Colombia a Millicom (que opera bajo la marca Tigo) por 368 millones de euros.
Mientras las operaciones en Argentina y Uruguay ya fueron cerradas, las de Perú, Colombia y Ecuador aún están sujetas a la aprobación de los entes reguladores.
En el caso de Ecuador, Otecel —que opera bajo la marca Movistar— cuenta con alrededor de cinco millones de clientes y una cuota de mercado del 28 %, lo que la posiciona por debajo de Claro (54 %) y por encima de la estatal CNT (18 %), según cifras del primer trimestre del año.
Con esta venta, Telefónica avanza en su proceso de reordenamiento geográfico, reduciendo su exposición en América Latina y reforzando su presencia en mercados considerados clave, como España, Reino Unido, Alemania y Brasil.
