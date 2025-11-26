Así celebrará la temporada de navidad el centro comercial Santafé Medellín; esta es su programación

El centro comercial Santafé Medellín abrió oficialmente la temporada navideña este 20 de noviembre con el lanzamiento de su evento principal: su emblemática pista de hielo, que este año llega bajo el concepto ‘Una Mágica Navidad’.
Aunque el pasado sábado 22 de noviembre a las 7:00 p.m. se llevó a cabo el show inaugural para dar la bienvenida a la navidad desde la pista de hielo, el centro comercial tendrá dos shows adicionales que se realizarán el 29 de noviembre y 13 de diciembre.
Entre otros detalles, este año Santafé Medellín trae una temática donde las estrellas son protagonistas junto a un bosque. “En la víspera de Navidad, una estrella especial brilla, acompañada de las guardianas de luz del bosque de estrellas, y en este bosque encantado, los árboles danzan con el viento, las mariposas se iluminan de alegría y las flores navideñas flotan en el aire. Aquí, la estrella central abre el portal, pero son las guardianas quienes conceden deseos”, explicaron desde el centro comercial.
El diseño de este concepto, ‘Una Mágica Navidad’, se ve reflejado en la plazoleta con dos casas gigantes en forma de piña de pino de siete y cinco metros de altura, donde se integran con dos Poinsettias de cuatro y siete metros, acompañadas por dos más flotantes de casi dos metros y por 300 Poinsettias naturales.
Cabe resaltar que un árbol de navidad de casi 20 metros se convierte en el eje central, custodiado por dos guardianas de luz de siete y cinco metros, mientras más de 400 extensiones de luces de lluvia crean un cielo brillante donde reposan 10 estrellas colgantes de casi dos metros cada una.
Y para complementar, tres mariposas gigantes de tres metros junto a 50 árboles de navidad distribuidos en la plazoleta.
“Cada detalle ha sido pensado para ofrecer una experiencia sensorial que despierta emoción en cada visitante”, señalaron.
Adicional a todos esos detalles está la pista de hielo más grande del país, con 1.000 metros cuadrados y capacidad para 80 personas simultáneamente en turnos de 20 minutos. Un plan para disfrutar en familia y amigos.
Así las cosas, desde el Centro Comercial Santafé Medellín mostraron la programación de cada uno de sus atractivos navideños: