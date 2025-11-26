Noticias empresariales

Así celebrará la temporada de navidad el centro comercial Santafé Medellín; esta es su programación

Los visitantes del centro comercial Santafé Medellín podrán disfrutar de su temporada navideña hasta el 19 de enero de 2026.

Navidad centro comercial Santafé Medellín
Foto: Navidad centro comercial Santafé Medellín

El centro comercial Santafé Medellín abrió oficialmente la temporada navideña este 20 de noviembre con el lanzamiento de su evento principal: su emblemática pista de hielo, que este año llega bajo el concepto ‘Una Mágica Navidad’.

Aunque el pasado sábado 22 de noviembre a las 7:00 p.m. se llevó a cabo el show inaugural para dar la bienvenida a la navidad desde la pista de hielo, el centro comercial tendrá dos shows adicionales que se realizarán el 29 de noviembre y 13 de diciembre.

Entre otros detalles, este año Santafé Medellín trae una temática donde las estrellas son protagonistas junto a un bosque. “En la víspera de Navidad, una estrella especial brilla, acompañada de las guardianas de luz del bosque de estrellas, y en este bosque encantado, los árboles danzan con el viento, las mariposas se iluminan de alegría y las flores navideñas flotan en el aire. Aquí, la estrella central abre el portal, pero son las guardianas quienes conceden deseos”, explicaron desde el centro comercial.

Foto: centro comercial Santafé Medellín
Foto: centro comercial Santafé Medellín

El diseño de este concepto, ‘Una Mágica Navidad’, se ve reflejado en la plazoleta con dos casas gigantes en forma de piña de pino de siete y cinco metros de altura, donde se integran con dos Poinsettias de cuatro y siete metros, acompañadas por dos más flotantes de casi dos metros y por 300 Poinsettias naturales.

Cabe resaltar que un árbol de navidad de casi 20 metros se convierte en el eje central, custodiado por dos guardianas de luz de siete y cinco metros, mientras más de 400 extensiones de luces de lluvia crean un cielo brillante donde reposan 10 estrellas colgantes de casi dos metros cada una.

Y para complementar, tres mariposas gigantes de tres metros junto a 50 árboles de navidad distribuidos en la plazoleta.

“Cada detalle ha sido pensado para ofrecer una experiencia sensorial que despierta emoción en cada visitante”, señalaron.

Adicional a todos esos detalles está la pista de hielo más grande del país, con 1.000 metros cuadrados y capacidad para 80 personas simultáneamente en turnos de 20 minutos. Un plan para disfrutar en familia y amigos.

Así las cosas, desde el Centro Comercial Santafé Medellín mostraron la programación de cada uno de sus atractivos navideños:

Programación centro comercial Santafé Medellín navidad
