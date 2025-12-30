Las tendencias de joyería en Colombia que liderarán durante 2026

Tras cerrar el 2025 con un crecimiento superior al 10 %, una cifra que supera las proyecciones del sector, la industria de la joyería en Colombia se prepara para una década de dinamismo sostenido con una tasa de crecimiento anual estimada en el 4,90 %, de acuerdo con proyecciones de EMR Market Report.
Según la compañía Oro Colombia, este comportamiento estará impulsado por un nuevo perfil de comprador que prioriza la durabilidad y el diseño sofisticado, en un mercado que busca convertir el lujo en una experiencia accesible y cotidiana.
David Londoño, CEO de la empresa, explicó que el protagonismo recaerá en materiales como el oro laminado americano y la plata italiana 925, cuya demanda ha resurgido gracias a su versatilidad para adaptarse tanto a piezas minimalistas como a diseños de gran impacto visual.
Según el experto estas serán las corrientes que dominarán el próximo año:
Oro laminado
“El oro laminado americano, en particular, se ha posicionado como un producto premium en Latinoamérica debido a sus capas de metal precioso de alto espesor y acabados de larga vida, que resisten factores críticos como el pH de la piel y el uso en entornos exigentes, ofreciendo la apariencia y brillo indistinguibles del oro macizo”, afirmó el CEO.
Piedras de laboratorio
Londoño aseguró que la principal novedad en el mercado nacional durante el próximo año será la llegada masiva de las piedras de laboratorio.
Este segmento, que ya domina las principales capitales de la moda en el mundo, estará incluido en las próximas colecciones de Oro Colombia, con una línea completa de diamantes, moissanitas, esmeraldas, rubíes y zafiros creados bajo estándares científicos.
“Las gemas elaboradas en laboratorio poseen las mismas propiedades físicas y químicas que sus contrapartes naturales, pero se fabrican en entornos controlados usando tecnología para acelerar su crecimiento. Esto ofrece a los consumidores una alternativa más ética y sostenible, y les permite acceder a joyas certificadas de alta gama sin las barreras económicas de la minería tradicional”.
Joyas en plata 925 para layering
La tendencia del layering (superposición de capas) o uso de múltiples collares y cadenas de diferentes longitudes, junto con el stacking (apilado) de pulseras y anillos de diversos grosores, impulsarán las ventas de estos artículos.
La plata italiana 925 se posicionará como uno de los principales materiales dentro de estos estilos, “pues su elegancia atemporal y su facilidad para combinarse con gemas tecnológicas responden a un consumidor que busca valor real en cada compra”, concluyó el CEO de Oro Colombia.