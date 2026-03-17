Tener un equipo en la NBA cuesta casi el doble que Rappi

La NBA busca expandir su estructura de 30 a 32 franquicias, con propuestas formales para incluir equipos en Seattle (Washington) y Las Vegas (Nevada) que podrían debutar en la temporada 2028/29, si la junta de gobernadores lo aprueba en dos votaciones. El proceso incluye un calendario ambicioso de pujas y evaluación de grupos inversionistas interesados en asegurar una nueva franquicia.
El foco económico está en el canon de entrada, estimado entre US$7.000 millones y US$10.000 millones por franquicia, lo que ubica a las nuevas franquicias como activos premium desde su creación. Esta cifra supera ampliamente cualquier expansión previa en ligas profesionales estadounidenses, considerando el crecimiento patrimonial de los equipos existentes.
La NBA asegura su atractivo financiero con un nuevo acuerdo de derechos televisivos de largo plazo, valorado en US$75.900 millones por 11 años, lo que fortalece los ingresos audiovisuales y respalda las proyecciones de retorno de inversión para nuevos propietarios. Con ello, los ingresos por derechos por equipo subirían significativamente, aumentando el atractivo económico de Seattle y Las Vegas.
En la última década, el valor promedio de un equipo de la NBA supera los US$5.500 millones en 2026, con los Golden State Warriors por encima de US$11.000 millones, y Lakers y Knicks alrededor de US$10.000 millones. El valor total de las 30 franquicias actuales supera los US$130.000 millones, con incrementos anuales impulsados por la monetización global de la marca NBA.
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El canon proyectado para las nuevas franquicias supera el valor de Rappi, la startup colombiana de servicios on‑demand fundada en 2015, que se estima en US$5.250 millones, convirtiéndose en una de las empresas tecnológicas más valiosas de América Latina. Incluso en el extremo inferior del rango, una franquicia NBA ya excede esa cifra, y en el máximo podría duplicarla, lo que posiciona a un equipo de baloncesto como un activo más grande que muchas compañías tecnológicas líderes de la región.
El impacto económico de la expansión también incluye mayores derechos televisivos, patrocinios, alianzas con marcas internacionales y venta de mercancía. Las Vegas, con su consolidación como ciudad de entretenimiento y eventos deportivos, y Seattle, con historia de baloncesto profesional, representan mercados estratégicos para la liga. La entrada de estos equipos abrirá nuevas audiencias y fuentes de ingresos.
Las franquicias actuales muestran la magnitud de los números: Boston Celtics y otros equipos punteros tienen valores cercanos a US$6.700 millones, mientras que los nuevos equipos comenzarían su historia con cifras mayores que muchas de estas valoraciones actuales. Esto convierte la inversión en un activo estratégico con potencial de crecimiento económico, más allá del deporte.
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Si la junta de gobernadores aprueba la propuesta, la NBA entrará en la fase de pujas a finales de 2026 y principios de 2027. Seattle y Las Vegas competirán por definir inversionistas y planes de desarrollo, con miras a debutar en la temporada 2028/29. Con esta expansión, la NBA no solo ampliará su mapa geográfico, sino que consolidará su posición como una de las propiedades deportivas más valiosas del mundo.