Ternium cumple 20 años en la Bolsa de Nueva York: así ha crecido su operación en Colombia

Ternium celebró el vigésimo aniversario de su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York con su participación en la tradicional ceremonia de toque de campana.
Máximo Vedoya, CEO de la compañía, encabezó la celebración acompañada por integrantes del equipo directivo.
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Cabe resaltar que el ingreso de Ternium a la NYSE, donde cotiza bajo el símbolo bursátil TX, en 2006 representó un paso estratégico en su expansión regional y abrió una nueva etapa de crecimiento como empresa.
Desde entonces, la compañía ha fortalecido sus prácticas de transparencia, gobierno corporativo y rendición de cuentas, pilares de su relación con inversionistas y otros grupos de interés.
Por su parte, Ternium en Colombia cuenta con el Centro Industrial Ternium en Palmar de Varela, inaugurado en 2021, que representó una inversión superior a los $270.000 millones y triplicó la capacidad productiva de la empresa en el país, alcanzando más de 800.000 toneladas anuales de acero, de las cuales Palmar de Varela produce el 60 %.
En estos cinco años, el Centro Industrial ha producido también 352.000 toneladas de rollos compactos de varilla corrugada, siendo la única siderúrgica nacional que fabrica este tipo de producto.
A dos décadas de su ingreso a la NYSE, Ternium es una de las empresas siderúrgicas líderes de América con más de 33.000 colaboradores, 20 centros productivos y operaciones industriales en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México.
En este último, invierte US$4.000 millones en la expansión de su Centro Industrial de Pesquería.
La compañía suministra acero de alta calidad a sectores como la construcción, la industria automotriz, los electrodomésticos, la energía y los bienes de capital.
Su crecimiento también se refleja en una plataforma integrada que incluye seis operaciones mineras y una amplia red de centros de servicio y distribución, lo que le permite acompañar a sus clientes con soluciones de acero de alto valor agregado y fortalecer su presencia en los principales mercados de América.