Relevante | María Teresa Uribe deja la presidencia de Davivienda Corredores luego de 35 años en el sector financiero

El Banco Davivienda dio a conocer que la Junta Directiva de su filial Davivienda Corredores aceptó la renuncia de su presidenta María Teresa Uribe Gómez.
En la reunión extraordinaria que celebró el directorio de la comisionista de bolsa este 9 de octubre de 2026, se hizo oficial la decisión de Uribe de dejar su posición, la cual se hará efectiva 31 de enero de 2027.
De acuerdo con lo informado por el banco, el motivo de su renuncia está relacionado con el inicio de nuevos proyectos “y luego de más de 35 años de una destacada carrera en el sector financiero”.
La Junta Directiva agradeció a Uribe por sus más de 11 años de servicio a la compañía y le deseó “muchos éxitos en sus nuevos proyectos”. Además, reconoció que “bajo su dirección y liderazgo Corredores Davivienda consolidó su posición en el mercado y mejoró los niveles de servicio y atención premium para sus clientes”.
A través de un comunicado, se añadió que “su liderazgo, compromiso y capacidad para construir relaciones de confianza han sido fundamentales para acompañar a los equipos y afrontar con éxito los desafíos del sector”.
Otros movimientos recientes en Davivienda
En julio de este mismo año, Davivienda nombró a Germán Cristancho como nuevo director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros, cargo que asumió en agosto.
Esta dirección integró los equipos de Investigaciones Económicas de la entidad bajo la Vicepresidencia Ejecutiva de Mercados Financieros.
Desde esta posición se encarga del seguimiento macroeconómico y sectorial, así como el análisis de los mercados financieros, con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Visión Davivienda entre los clientes y al interior del Grupo Bolívar.
Cristancho hace parte de la organización desde 2015 y acumula más de 20 años de experiencia en análisis económico y estrategia de inversión en mercados financieros locales e internacionales.
Antes de este nombramiento se desempeñó como gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, donde lideró el equipo de análisis de renta fija y renta variable.