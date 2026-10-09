Primicia | BBVA Colombia relanza oferta para clientes premium y ultra premium; abrirá nuevas oficinas especializadas

Los clientes de alto valor son un segmento relevante para los bancos y el sistema financiero, que busca adaptar su oferta y desarrollar nuevos servicios para este público.
Este es uno de los objetivos de BBVA Colombia, con el relanzamiento de su oferta de banca patrimonial, que ahora funcionará bajo la marca Global Wealth, que unificará globalmente el modelo de atención a clientes con altos patrimonios, ajustándose también a las necesidades de sus usuarios en Colombia.
Como parte de este proceso, la entidad ampliará su red de oficinas especializadas, espacios privados enfocados en la gestión del patrimonio y no en operaciones transaccionales.
“Estamos creciendo en oficinas especializadas en Colombia. Hoy en día tenemos 15 oficinas especializadas. Vamos a estar inaugurando nuevas oficinas en el transcurso de este final de año y próximo año”, señaló Diego Riveros, director de Global Wealth de BBVA Colombia, en entrevista con Valora Analitik.
El ejecutivo explicó que estos espacios están diseñados para que los banqueros atiendan a sus clientes de forma privada, con conversaciones centradas en sus portafolios y necesidades de inversión.
La más reciente oficina inaugurada por la entidad está ubicada en el centro comercial Andino, en Bogotá. La expansión estará acompañada de un aumento en la capacidad de atención de los banqueros especializados.
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La renovación de su oferta incluye aspectos de inversión y financiación, como el acceso a carteras multiestrategia, fondos estructurados y crédito lombardo. Tendrán además líneas de atención contra fraude con tiempos de respuesta reducidos y admisión de riesgo en canales especiales.
En el caso de la oferta no financiera, incluye programas de arte y cultura, acceso a la Fundación BBVA y el programa Premium Health con servicios de salud exclusivos.
Los perfiles de clientes de Global Wealth en BBVA
En Colombia, la oferta contempla clientes Premium, Premium Plus, banca privada y Ultra High, este último segmento dirigido a patrimonios de mayor tamaño y familias empresarias.
Según explicó Riveros, el segmento Premium está dirigido a personas que comienzan a construir su patrimonio e incluye clientes con inversiones líquidas desde $100 millones en BBVA o ingresos superiores a $15 millones mensuales.
Se trata, en promedio, de personas de entre 30 y 35 años, entre ellas profesionales, empleados y empresarios que empiezan a consolidar sus finanzas.
BBVA cuenta con alrededor de 40.000 clientes en este segmento. Para Riveros, la asesoría patrimonial debe comenzar desde las primeras etapas de la vida profesional, incluso cuando la capacidad de ahorro todavía es limitada.
El siguiente grupo es Premium Plus, que reúne a personas con patrimonios líquidos de entre $300 millones y $3.000 millones. Son clientes que ya tienen una trayectoria profesional o empresarial y continúan en una etapa de crecimiento patrimonial. Su edad promedio está entre los 40 y 50 años, y el banco atiende a cerca de 6.000 clientes bajo esta categoría.
La banca privada, por su parte, está dirigida a personas con más de $3.000 millones en patrimonio líquido. Según Riveros, son clientes que han consolidado sus activos y tienen necesidades de gestión patrimonial más avanzadas. Este segmento reúne alrededor de 2.000 clientes.
Finalmente, BBVA está incorporando el segmento Ultra High, dirigido a personas con patrimonios superiores a $30.000 millones, principalmente empresarios y familias con varias generaciones vinculadas a sus negocios.
El modelo Global Wealth combina esa atención especializada en Colombia con las capacidades internacionales del banco. Según Riveros, la entidad busca mantener el conocimiento de las necesidades locales y, al mismo tiempo, conectar a los clientes con especialistas y alternativas de inversión en otros mercados.
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