BBVA Colombia regresó al mercado local luego de 12 años con emisión de bonos sostenibles en Bolsa de Colombia

El banco BBVA Colombia realizó su primera emisión de bonos sostenibles ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), para avanzar con la financiación de proyectos con criterios ambientales y sociales.
Esta operación fue hecha bajo el mecanismo de colocación por lotes sucesivos a su estrategia de financiación, una figura reciente del mercado de capitales colombiano para agilizar las colocaciones de papeles de las compañías.
En esta primera transacción, BBVA Colombia adjudicó $250.000 millones, correspondientes al primer lote de su primera emisión de bonos sostenibles ordinarios.
La emisión contempla un monto total de hasta $3 billones y se realizó con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC) 2022 de la filial colombiana de este banco español.
La operación registró una demanda por $304.580 millones y alcanzó una sobreadjudicación de 1,22 veces sobre el monto ofrecido.
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Regreso al mercado de capitales con colocación por lotes
Al anunciar la operación, el gerente general de la bvc, Andrés Restrepo, destacó el regreso de BBVA Colombia al mercado de capitales después de 12 años, “con una emisión que combina dos elementos muy relevantes: la movilización de recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social y el uso del mecanismo de colocación por lotes sucesivos”.
Restrepo recordó que esta es la cuarta emisión que se realiza bajo este esquema y la primera de carácter sostenible, “lo que evidencia cómo el mercado continúa ampliando las alternativas para que los emisores estructuren su financiación con mayor flexibilidad”.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos nuevos o existentes que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos para estos bonos, según explicó la presidenta ejecutiva del banco, Gloria Couceiro.
«Esta emisión conecta dos elementos que consideramos fundamentales para nuestra estrategia financiera: una presencia activa y de largo plazo en el mercado de capitales y la capacidad de movilizar recursos hacia proyectos que incorporen criterios ambientales y sociales”, agregó.
Para BBVA, este esquema representa una alternativa que le permite contar con mayor flexibilidad para responder a sus necesidades de financiación y a las condiciones del mercado, manteniendo una relación más recurrente con los inversionistas.
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