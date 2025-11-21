Terpel, la acción que más bajó en Colombia en nueva jornada de corrección

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de noviembre de 2025 en 2.029,18 puntos registrando una variación negativa de – 1,57 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 47,09 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.970 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.082 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $194.476 millones, mostrando una variación negativa de 1,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $198.135 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- El ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,69 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $46.760 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 1,13 %) que negoció $33.742 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol – 2,31 %) que transaron un monto de $30.872 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Terpel (Terpel) que retrocede – 4,68 %.
- En la segunda casilla, los títulos de ISA (ISA) que caen – 3,49 %.
- Finalmente, las acciones de preferencia Davivienda (PFDavvnda) que bajaron – 3,45 %.
Las acciones de Bac Holding International Corp. (BHI) suben 2,91 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap