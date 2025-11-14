Ingresos de Terpel subieron y se acercaron a $20 billones a tercer trimestre del año

Terpel presentó sus estados financieros correspondientes al cierre de septiembre de 2025, en los que evidenció un avance sostenido en varios indicadores clave frente al mismo periodo de 2024.
Según reportó la empresa, a septiembre de 2025, los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron $19,55 billones, cifra superior a los $17,97 billones reportados al cierre de septiembre de 2024. Solo en el tercer trimestre (julio-septiembre) los ingresos sumaron $6,74 billones, frente a los $6,14 billones del mismo trimestre del año anterior, lo que confirma una evolución favorable en las ventas.
En materia de costos, la empresa registró un costo de ventas acumulado de $17,82 billones, ligeramente superior a los $16,30 billones observados en 2024. Aun así, el crecimiento de los ingresos permitió que la utilidad bruta aumentara de manera moderada, pasando de $1,67 billones a $1,73 billones en el periodo de análisis.
La utilidad operacional cerró en $735.895 millones, un nivel cercano al registrado un año atrás, pese al incremento moderado en los gastos de distribución y administración. Este comportamiento evidencia que la compañía sostuvo su eficiencia operativa, incluso en un contexto de mayores costos.
En cuanto a la utilidad total, Terpel reportó $499.842 millones al cierre de septiembre de 2025, cifra superior a los $421.036 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Este aumento se dio a pesar de un mayor gasto por impuesto a las ganancias, que pasó de $201.153 millones a $224.799 millones. En la medición trimestral, entre julio y septiembre, la utilidad neta llegó a $173.391 millones, también por encima de los $153.354 millones del tercer trimestre del año previo, lo que muestra un crecimiento del 13 %.
Un aspecto relevante del desempeño financiero fue el fortalecimiento de los ingresos financieros, que ascendieron de $24.822 millones a $52.347 millones, impulsados por mejores rendimientos y condiciones favorables del mercado. Al mismo tiempo, los costos financieros disminuyeron de $264.722 millones a $197.688 millones, contribuyendo de manera significativa a un mejor resultado antes de impuestos.