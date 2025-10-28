Terpel crea nueva filial y apuesta por la movilidad eléctrica en Colombia

Por medio de un comunicado oficial, la Organización Terpel S.A. anunció la creación de Terpelire S.A.S., una nueva sociedad que hace parte de su estrategia de expansión en el ámbito de la movilidad eléctrica en Colombia. Con esta iniciativa, la compañía busca fortalecer su presencia en un sector considerado esencial para la transición energética y la sostenibilidad del transporte en el país.
De acuerdo con la información divulgada, Terpelire S.A.S. tendrá su sede en Bogotá, y su inscripción en el registro mercantil se realizó como parte de los esfuerzos de Terpel por consolidar una estructura operativa más robusta para atender los desafíos que plantea el desarrollo de nuevas soluciones energéticas. La empresa resaltó que esta decisión responde a su compromiso con la modernización del sistema de movilidad, así como a su interés en avanzar hacia modelos de negocio que impulsen el uso de tecnologías más limpias y eficientes.
Aunque la creación de la filial fue aprobada por la junta directiva el 10 de abril de 2025, el anuncio se hizo público recientemente, en el marco de la estrategia de posicionamiento de la empresa como un actor relevante en el desarrollo de infraestructura energética sostenible. Terpel explicó que, a través de esta nueva sociedad, busca ampliar su participación en proyectos relacionados con la instalación y operación de puntos de carga eléctrica, un sector que ha mostrado un crecimiento constante debido al aumento del parque automotor eléctrico en Colombia.
Se estima que la operación de la nueva filial comenzará en un plazo aproximado de dos meses, tiempo durante el cual la compañía adelantará los ajustes correspondientes a su modelo operativo, definirá sus lineamientos estratégicos y establecerá los procedimientos técnicos y administrativos para su puesta en marcha. Según indicó Terpel, el proceso de constitución de esta sociedad no implicó costos materiales significativos, lo que evidencia una planeación orientada a la eficiencia financiera y al uso racional de los recursos.