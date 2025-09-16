Acciones de Terpel se disparan tras ser incluidas en el índice HCOLSEL

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 15 de septiembre de 2025 en 1.847,03 puntos registrando una leve variación positiva de 0,08 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 33,88 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.830 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.880 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $85.757 millones, mostrando una variación negativa de 21,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $109.635 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 0,20 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $17.985 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura ordinaria (variación del precio de – 4,02 %) que negoció $11.654 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Terpel (variación del precio de + 5,88 %) que transaron un monto de $11.554 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Terpel (Terpel) que suben 5,88 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest (Cibest) que avanzó 2,37 %.
- Finalmente, los títulos de Pei (Pei) que se valorizaron 1,81 %.
Las acciones de Celsia (Celsia) cayeron – 5,06 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap