Organización Terpel aumentó 21,9 % su utilidad neta en primer semestre de 2025

Organización Terpel cerró el primer semestre de 2025 con un sólido crecimiento en su rentabilidad: el resultado del periodo, equivalente a la utilidad neta, alcanzó los $326.451 millones, lo que representa un incremento del 21,9 % frente a los $267.683 millones reportados en el mismo periodo de 2024.
Este desempeño, según la compañía, refleja la fortaleza de la operación y el aporte positivo de sus negocios principales, así lo dio a conocer la empresa en su informe de Estados Intermedios Separados de Resultados por Función.
Por su parte, los ingresos por actividades ordinarias totalizaron los $12,81 billones, superiores en un 8,3 % a los $11,82 billones registrados un año atrás.
El crecimiento estuvo apalancado en mayores volúmenes de ventas y una gestión comercial efectiva, especialmente en el segundo trimestre, cuando los ingresos sumaron $6,39 billones, un 7,6 % más que en igual trimestre de 2024.
La ganancia bruta de Terpel en el primer semestre de 2025 se mantuvo estable en torno a $1,11 billones, mientras que el resultado operacional fue de $449.622 millones, una caída del 9,4 % respecto al primer semestre de 2024 debido al aumento en costos de distribución, que alcanzaron $461.649 millones, y en gastos de administración, que sumaron $156.870 millones.
Si bien Terpel no presenta explícitamente su Ebitda en este reporte, el resultado operacional constituye una referencia clara del rendimiento antes de considerar gastos financieros e impuestos, mostrando que la compañía mantiene márgenes sólidos pese a mayores costos.
Factores que impulsaron la utilidad neta de Terpel
La mejora en la utilidad neta de Terpel se vio favorecida por un incremento en la participación en utilidades de empresas del grupo, que sumó $102.426 millones, frente a $72.210 millones en 2024, así como por menores costos financieros, que pasaron de $184.205 millones a $129.161 millones.
El resultado antes de impuestos alcanzó $462.936 millones, un 15,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Para el segundo semestre de 2025, Organización Terpel proyecta mantener un crecimiento sostenido en ingresos y resultados, apoyada en estrategias de expansión de su red de estaciones, optimización logística y control de costos.
El reto, según la compañía, seguirá siendo mitigar el impacto de las fluctuaciones en precios de combustibles y mantener márgenes competitivos en un mercado altamente sensible a la dinámica del transporte y la movilidad.