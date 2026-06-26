La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes 26 de junio un balance de 589 personas fallecidas y 2.980 heridas tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el centro del país el pasado miércoles.
Rodríguez señaló que el estado de La Guaira es el más afectado y que fue declarado zona de desastre natural por la magnitud del impacto. «Devastó zonas enteras», afirmó la mandataria, quien agregó que las labores de remoción permitieron este viernes el ingreso de los equipos de rescate a los sitios donde colapsaron edificaciones.
Militarización y apoyo internacional
La presidenta encargada anunció la decisión de militarizar el estado de La Guaira para atender la coyuntura. De acuerdo con su reporte, los equipos de rescate ya se encuentran distribuidos en la zona de desastre.
Rodríguez indicó que se han registrado 214 réplicas desde el evento principal y agradeció el apoyo de las brigadas internacionales llegadas al país, entre ellas las de República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos, Colombia, Barbados, Suiza, entre otros.
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Los dos sismos se registraron la tarde del miércoles 24 de junio con epicentro en el centro-occidente del país. El Gobierno interino decretó ese mismo día el estado de emergencia nacional, y el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños en su infraestructura, lo que ha afectado la operación de varias aerolíneas en la ruta hacia Caracas.