Entrevista | The Macallan crece a doble dígito en Colombia y busca atraer más clientes a través de experiencias

En un mercado donde las experiencias de lujo crecen a un ritmo acelerado, The Macallan ha logrado posicionarse como una de las marcas más aspiracionales en Colombia. Desde la apertura de su galería en Bogotá -una de solo tres en el mundo- hasta la expansión en ciudades clave, la casa escocesa vive un momento de crecimiento en el país.
En entrevista con Valora Analitik, Andrés Felipe Arbeláez, country manager de The Macallan para Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, reveló cómo la marca planea duplicar su negocio en los próximos años y por qué el consumidor colombiano se ha convertido en un protagonista del portafolio global.
¿Cómo ha evolucionado la presencia de The Macallan en Colombia en los últimos años?
Colombia se ha convertido recientemente en un mercado muy relevante para la marca, dentro de una estrategia global que busca impulsar regiones emergentes como Latinoamérica. Dentro de esta región, México, Brasil y Colombia son los tres mercados prioritarios.
Ese foco estratégico se ha materializado en inversiones concretas, como la apertura de la galería de la marca en Bogotá. Es un espacio único: solo existen tres en el mundo: Singapur, Hong Kong y Colombia, y refleja el interés y la confianza de la compañía en el potencial del país.
A partir de este punto de inflexión, hemos ampliado nuestra presencia en más ciudades, más canales y más puntos de consumo, con inversiones crecientes y una estructura más sólida para el mercado colombiano.
¿Qué ciudades han identificado como prioritarias para la expansión de la marca?
Bogotá es naturalmente el foco por su tamaño, ingreso promedio y carácter cosmopolita. Sin embargo, Colombia es más que Bogotá. Estamos desarrollando conversaciones y acciones en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Aunque tenemos presencia casi en todas las capitales.
¿Qué características del consumidor colombiano influyen en la estrategia de The Macallan en el país?
La valoración histórica del whisky de más de 12 años, que el consumidor colombiano está dispuesto a invertir en líquidos de mayor calidad y envejecimiento; también el precio es un factor, pero no el principal, y que hoy el consumidor viaja más, conoce experiencias de lujo en otros países y regresa esperando vivir algo similar en Colombia.
De igual manera, tiene que ver que en la última década han llegado al país numerosas marcas premium de diversas industrias. Ese ecosistema favorece la recepción de un producto como The Macallan.
¿Cómo manejan el equilibrio entre disponibilidad y exclusividad, especialmente en ediciones limitadas?
Hace algunos años la disponibilidad era un reto. A veces encontrabas el producto, a veces no. Eso lo solucionamos en los últimos dos años: hoy no tenemos restricciones para traer todo el líquido que queramos al país.
Sin embargo, las ediciones especiales siempre tendrán cantidades limitadas. Ahora sí tenemos acceso a ellas, pero no cantidades ilimitadas. Es parte de lo que las hace atractivas para los amantes de la marca.
¿Qué retos enfrenta una marca de lujo en el país?
Desde lo macroeconómico, un entorno con menos incertidumbre siempre ayuda a que el consumidor esté más dispuesto al gasto, especialmente en productos de alto valor. Sin embargo, nos ha ido muy bien incluso en este contexto: en los últimos dos meses vendimos botellas de hasta $80 millones, algo que jamás había pasado.
Nuestro mayor reto no es el consumidor ni el precio, sino estar cada vez más cerca de él: más presente en ciudades, canales y experiencias, para que la marca esté donde está su estilo de vida.
¿Quiénes son sus principales aliados en distribución?
Trabajamos con Global Wine & Spirits, nuestro distribuidor exclusivo para abastecer todos los canales. A partir de él, tenemos aliados estratégicos en supermercados, licoreras especializadas y restaurantes, bares y coctelería, en donde estamos creciendo mucho, pero queremos llegar a más espacios de rumba.
¿Cómo fue el 2025 para The Macallan en el país?
Fue un año espectacular. El año pasado crecimos a doble dígito y este año no solo reafirmamos esa tendencia, sino que superamos el plan.
¿Cuál es la botella más vendida en Colombia?
En volumen, The Macallan 12 Double Cask es nuestra referencia de entrada y la más vendida. Desde ahí, el portafolio escala con variantes de 12, 15, 18, 25 y 30 años, además de ediciones especiales como las inspiradas en México, París o Hong Kong.
Nuestra edición más costosa en el país actualmente es la de 40 años, que cuesta $80 millones.
¿Qué tan clave ha sido la galería para la marca en Colombia?
Es un pilar estratégico. Es un espacio único en el mundo, pensado para vivir una experiencia completamente inmersiva en la marca, desde catas hasta productos exclusivos y ediciones que solo pueden encontrarse aquí.
Además, ninguna otra marca de licores en Colombia tiene un espacio dedicado 100 % a su marca como este. Es una ventaja competitiva clara y un motivo de orgullo para nosotros.
Recomendado: Experiencias gastronómicas y celebraciones para Navidad y Fin de Año en hoteles: ¿Cuánto valen?
¿Qué planes tienen para 2026 en ventas, experiencias y presencia?
Mantener el crecimiento de doble dígito y seguir consolidando el camino para duplicar el negocio hacia 2027, reforzar Bogotá y expandir con fuerza Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
También impulsar aún más la galería como centro de experiencias y desarrollar nuevas dinámicas: cenas privadas, catas, coctelería, after office en el segundo piso y una serie de talks con líderes de opinión sobre temas de lujo y tendencias.