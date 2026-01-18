Tiendas ARA aliviará el bolsillo de usuarios: Dará regalazo por compras desde los $20.000

Tiendas Ara continúa afianzando su posición como uno de los actores más relevantes del comercio minorista en Colombia, no solo por su crecimiento sostenido en el mercado, sino también por la implementación de iniciativas orientadas a aliviar la carga económica de los hogares.
En el marco del inicio del calendario académico, uno de los periodos del año que mayor presión ejerce sobre el presupuesto familiar, la cadena puso en marcha una campaña de alcance nacional enfocada en apoyar la compra de útiles escolares básicos.
Con el regreso a clases como contexto, la compañía anunció la entrega gratuita de 3,5 millones de cuadernos en sus tiendas a nivel nacional. Esta estrategia busca ofrecer un respaldo concreto a las familias colombianas, especialmente aquellas de menores ingresos, que deben asumir múltiples gastos asociados a la educación de niños y jóvenes.
La iniciativa refuerza, además, el compromiso de la empresa con la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país.
¿Cómo obtener los cuadernos que regalará Tiendas ARA?
La campaña estará vigente entre el 15 de enero y el 15 de febrero, o hasta agotar existencias. Está dirigida a los clientes que realicen compras iguales o superiores a $20.000 en cualquiera de los puntos de venta de Tiendas Ara en el territorio nacional. Quienes cumplan con este requisito recibirán, sin costo adicional, un cuaderno de la marca Norma, acompañado de material complementario, lo que garantiza la entrega de un producto de calidad y alineado con las necesidades escolares.
De acuerdo con la información suministrada por la compañía, el plan contempla una distribución promedio de 150.000 cuadernos diarios, lo que refleja la magnitud logística y operativa del programa. Esta cifra da cuenta de un esfuerzo coordinado a gran escala, diseñado para llegar de manera oportuna a millones de consumidores durante una temporada clave del año.
Desde Tiendas Ara se ha señalado que la iniciativa responde a su propósito de facilitar el acceso a productos esenciales en momentos en los que los hogares enfrentan mayores exigencias financieras. El inicio del año escolar no solo implica la compra de cuadernos y otros útiles, sino también gastos adicionales relacionados con transporte, alimentación y uniformes, factores que, en conjunto, pueden afectar de manera significativa la economía familiar.
Catalina Valencia, directora comercial de no alimentos de la compañía, explicó que la entrega de cuadernos hace parte de una visión empresarial orientada a acompañar a las comunidades y a reducir las barreras de acceso a los elementos básicos para el aprendizaje. Según señaló, el apoyo a la educación es coherente con la filosofía de la marca de priorizar lo esencial y de generar impactos positivos más allá de la transacción comercial.