Tiendas ARA anunció cierre temporal de sus tiendas: Definió fecha e hizo llamado a usuarios

Tiendas ARA anunció que suspenderá por completo sus operaciones durante dos fechas específicas del próximo periodo decembrino: el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la información divulgada por la cadena, ninguno de sus puntos de venta abrirá al público y tampoco se habilitarán servicios de entrega a domicilio. La medida se aplicará de manera uniforme en todo el país y no contempla excepciones relacionadas con la ubicación, el tamaño de los establecimientos ni el volumen de ventas que pueda registrarse en cada región.
La empresa precisó que la determinación no responde a dificultades logísticas ni a restricciones asociadas con inventarios o abastecimiento. Por el contrario, hace parte de una línea de gestión interna cuyo propósito es otorgar a los empleados dos jornadas completas sin obligaciones laborales.
Ambas fechas coinciden con celebraciones de carácter familiar, razón por la cual la compañía considera pertinente ofrecer espacios que faciliten descanso, participación en actividades personales y recuperación física y emocional tras el cierre de un año comercial.
El sector minorista en Colombia opera tradicionalmente con horarios amplios, incrementa su demanda durante fin de año y concentra volúmenes significativos de consumidores.
En este contexto, Tiendas ARA expuso que la pausa constituye una forma de reconocer el aporte de quienes trabajan en las tiendas, pues son ellos quienes sostienen la operación diaria, atienden picos de consumo y responden a la dinámica competitiva del mercado.