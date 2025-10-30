Tiendas Ara supera 100 establecimientos en Antioquia; revela inversiones y expansión en la región

Tiendas Ara alcanzó un nuevo hito con la apertura en Medellín de su tienda número 100 en la región, ratificando la importancia estratégica del departamento en su plan de expansión, que proyecta cerrar 2025 con más de 120 tiendas en Antioquia y superar las 190 en 2026.
En otras cifras a destacar, la compañía ya está en 41 municipios del departamento, generando más de 1.100 empleos directos, con proyecciones de crecer hasta 1.500 al cierre de 2025 y a más de 2.000 el próximo año. Además, trabaja de la mano con 21 proveedores regionales.
“Llegar a más de 100 tiendas en Antioquia es un hito que nos llena de orgullo y refleja el vínculo que hemos construido con esta región. Queremos seguir creciendo cerca de su gente, ofreciendo calidad, buenos precios y un servicio pensado para sus necesidades diarias”, afirmó Nuno Sereno, CEO de Jerónimo Martins Colombia.
Inversiones sociales del grupo en Antioquia
La compañía ha invertido más de $700 millones en programas sociales, los cuales se enfocan en seguridad alimentaria, educación nutricional y en la prevención y disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos.
Dichos proyectos se desarrollan en alianza con la Unidad Administrativa Buen Comienzo de la ciudad de Medellín, beneficiando a 500 familias, los Bancos de Alimentos Saciar y Arquidiocesano de la ciudad, la Fundación Conconcreto y el programa Tejiendo Hogares.
Adicionalmente, la empresa también avanza en la construcción de un moderno centro de distribución en Girardota, que permitirá fortalecer la operación logística en el noroccidente del país y acompañar el crecimiento proyectado.
A nivel nacional, Jerónimo Martins suma más de 1.560 tiendas y supera los 19.000 colaboradores directos, 12 centros de distribución y más de 500 proveedores colombianos.
En 2025, la compañía habrá completado la apertura de más de 200 nuevas tiendas, incluidas 70 que antes operaban bajo la marca Colsubsidio ya en operación.