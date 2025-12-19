TikTok tendría salvavidas para seguir funcionando en Estados Unidos

La matriz china de TikTok, ByteDance Ltd., alcanzó un acuerdo con inversores globales para crear una empresa conjunta con control mayoritario estadounidense, un paso estratégico que podría permitir a la plataforma de videos cortos continuar operando sin enfrentar una prohibición.
El acuerdo, anunciado por medios como CNBC, confirma que la nueva entidad —llamada TikTok USDS Joint Venture LLC— será controlada principalmente por un consorcio de inversionistas encabezado por Oracle, Silver Lake y MGX, y que se espera que la transacción se cierre el 22 de enero de 2026.
Bajo los términos del acuerdo, ByteDance conservará aproximadamente el 19,9 % de la nueva empresa, mientras que el consorcio de nuevos inversionistas poseerá cerca del 50 %, distribuido entre Oracle, Silver Lake y la firma con sede en Abu Dabi, MGX, con un 15 % cada uno. El resto del capital, alrededor del 30 %, estará en manos de filiales de ciertos inversionistas actuales de ByteDance.
Contexto de la disputa
La medida responde a una normativa de seguridad nacional aprobada en 2024, que estableció que TikTok debía separarse de ByteDance o enfrentar un veto efectivo en Estados Unidos. Esa ley fue ratificada por la Corte Suprema en enero de este año, lo que activó presiones sobre la compañía para desinvertir sus operaciones locales o cesar sus actividades en el país.
La amenaza de prohibición radicaba por preocupaciones en Washington sobre la protección de datos de los más de 170 millones de usuarios estadounidenses de la red social y la posibilidad de que el algoritmo y la información de los usuarios quedaran sujetos a influencia del gobierno chino.
En septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retrasó la aplicación de la prohibición y respaldó la creación de una nueva estructura corporativa que cumpliera con los requisitos legales, dando más tiempo para que se concretara un acuerdo viable.
¿Cómo funcionará la nueva empresa conjunta?
Según el memorando interno, la empresa conjunta de Estados Unidos operará como una entidad independiente con autoridad sobre aspectos críticos como la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la garantía de software dentro del país. Este enfoque busca calmar las preocupaciones de seguridad que motivaron la legislación.
Por su parte, otras actividades comerciales globales, como interoperabilidad de productos, comercio electrónico, publicidad y marketing, seguirán siendo gestionadas por las entidades estadounidenses de TikTok vinculadas a ByteDance, lo que permitirá una continuidad operativa con respecto a los ingresos de la empresa.
Este modelo de empresa conjunta implica también una junta directiva estadounidense mayoritaria de siete miembros, reforzando la supervisión local de la plataforma y garantizando que las decisiones más sensibles se tomen dentro del marco regulatorio estadounidense.