Tiquetes aéreos podrían subir de precio si petróleo sigue disparado

La industria de las aerolíneas ha vuelto a hacer un nuevo llamado sobre los efectos de un petróleo muy alto en precios en el precio de los tiquetes aéreos.
De acuerdo con actores del mercado, es necesario que se lleven a cabo los procesos de diálogo que abaraten los costos tan altos que se desprenden de la situación entre Estados Unidos e Irán.
El corte del suministro de buena parte del petróleo generará, de acuerdo con estimaciones tempranas, incrementos hasta del 20 % para los tiquetes aéreos, un escenario que preocupa, pero que podría resolverse.
Indicó Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, que las primeras estimaciones con crudo que no baje de los US$110 en lo que resta del año, aerolíneas como la suya llevarán a que el costo lo asuman los usuarios con importantes ajustes.
Más expectativas sobre el precio de los tiquetes aéreos
Esas mismas proyecciones, incluso con un petróleo por encima de los US$150 por barril generaría un impacto cercano a los US$11.000 millones para la industria.
La IATA, ha dejado en claro que este tipo de proyecciones tienen en cuenta un escenario en el que los conflictos se va a recrudecer y van a llevar a que se encuentren otros socios comerciales que suplan la demanda de la industria.
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Al mismo tiempo, se podrían dar alzas de los tiquetes aéreos, dice el gremio, pero en proporciones mucho más bajas, sobre la base de que a final de este año se material tendrá que corregir su valor.