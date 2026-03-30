Así se pueden comprar tiquetes aéreos 10 % más baratos desde Colombia 

Planear un viaje fuera del país se ha convertido en una mezcla de emoción y estrategia financiera. Para muchos colombianos, el verdadero reto no es elegir el destino, sino encontrar la manera de pagar menos, especialmente en uno de los rubros más costosos del viaje: los tiquetes aéreos.
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En medio de la inflación global, la volatilidad del dólar y los costos asociados a pagos internacionales, cada decisión puede marcar la diferencia en el presupuesto final.
Los viajeros más informados han empezado a buscar alternativas que les permitan optimizar cada gasto, desde el momento de la compra hasta el uso de sus recursos en el exterior. No se trata solo de encontrar promociones visibles, sino de entender los costos ocultos que pueden encarecer significativamente un viaje sin que el usuario lo perciba de inmediato.
Y es que, en paralelo, el turismo internacional de los colombianos mantiene una tendencia al alza. Según cifras de Migración Colombia, en enero de 2026 salieron del país 599.821 colombianos, lo que representa un incremento del 11 % frente al mismo mes de 2025.
Estados Unidos concentró el 28,4 % de estas salidas, seguido por Panamá, que registró un crecimiento del 26,9 %, y España con el 10,2 %, consolidándose como destinos clave para los viajeros nacionales.
Costos ocultos que encarecen los viajes internacionales
Más allá del precio del tiquete, existe un factor que suele pasar desapercibido: las comisiones bancarias por compras en el exterior. Estas pueden alcanzar hasta el 4 % del valor de cada transacción, a lo que se suma la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) entre la fecha de compra y la de pago.
Este componente financiero, aunque poco visible, termina elevando el costo total del viaje de forma significativa. En un entorno donde los colombianos están viajando más y comparando más opciones, estos costos adicionales comienzan a ser determinantes en la toma de decisiones.
Nueva alianza que reduce el costo de tiquetes aéreos
En respuesta a este escenario, Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, y Global66 anunciaron una alianza que apunta directamente a este problema. El acuerdo busca facilitar el acceso a los viajes mediante mejores condiciones de pago y reducción de costos asociados.
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Entre el 13 de marzo y el 30 de junio de 2026, los clientes que paguen sus tiquetes en Despegar utilizando la Smart Card de Global66 podrán acceder a descuentos de hasta el 10 % en la compra de productos a destinos nacionales e internacionales.
Adicionalmente, quienes opten por la modalidad de paquetes —que integra vuelo, hotel y otros servicios— podrán alcanzar ahorros de hasta el 30 %.
Este movimiento se da en un momento en el que el comportamiento del viajero colombiano ha evolucionado.
Según los Travel Days de Despegar, el 75 % del interés se concentra en destinos internacionales. Europa lidera con el 41 %, seguido por el Caribe con el 25,2 %. Además, los paquetes turísticos encabezaron la preferencia con el 46,5 %, reflejando una tendencia hacia compras integradas que optimicen tiempo y presupuesto.
“Hoy vemos a un colombiano que prioriza las experiencias, el bienestar y el disfrute. En ese camino, la tecnología debe simplificar, no complejizar. Nuestra alianza con Global66 busca justamente eso: que el proceso de pago sea ágil y transparente, para que más personas puedan acceder a viajes nacionales e internacionales”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.
A este panorama se suma un factor macroeconómico relevante: el comportamiento del dólar en el inicio de 2026 podría implicar una reducción cercana al 15 % en el costo total de un viaje internacional, incluso considerando el impacto de la inflación en los servicios turísticos.
Sin embargo, en este entorno, los costos financieros asociados —como conversiones de divisa, comisiones bancarias y tarifas de cajeros internacionales— se convierten en variables críticas que el viajero ya no está dispuesto a ignorar.
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“El colombiano de hoy no solo quiere viajar más, quiere hacerlo con inteligencia financiera. Con Global66, llevar una cuenta multimoneda ya no es un privilegio de pocos: es una herramienta accesible que transforma la manera en que las personas planifican y viven sus viajes. Nuestra alianza con Despegar es una apuesta por ese viajero que merece pagar como local, sin importar en qué parte del mundo esté”, afirmó Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66.
El acceso a estos beneficios está condicionado a que los usuarios cuenten con la Smart Card de Global66.
La apertura de la Cuenta Global es completamente digital: se realiza a través de la aplicación, validando la identidad del usuario y solicitando la tarjeta desde la sección correspondiente. La versión digital queda disponible de inmediato para su uso con Google Pay o Apple Pay.