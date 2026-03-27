El pago adicional que podrían reclamar quienes tienen contrato de prestación de servicios en Colombia    

Cientos de miles de colombianos trabajan hoy bajo un contrato de prestación de servicios, una figura que, aunque útil para muchas empresas y personas, sigue generando dudas e inconformidad en muchos.
Lea también: Nubank no sufrió filtraciones de información sensible: Esto dijo a sus usuarios
No es para menos: este tipo de vinculación no incluye prestaciones sociales ni estabilidad laboral que otras modalidades como los contratos a término indefinido, lo que la convierte en una alternativa menos atractiva frente a un contrato laboral tradicional.
Sin embargo, su uso sigue creciendo en distintos sectores de la economía, especialmente por su flexibilidad. Para muchos, representa una puerta de ingreso al mercado laboral o una opción para generar ingresos de forma independiente. El problema aparece cuando se firma sin entender completamente sus implicaciones.
Ahí está uno de los errores más comunes en Colombia: aceptar o renovar estos contratos sin analizar cómo se ejecutarán en la práctica, un detalle que puede cambiar por completo la naturaleza del vínculo laboral.
El error que puede cambiar la naturaleza del contrato de prestación de servicios
El punto clave no está en el nombre del documento, sino en cómo se desarrolla la relación entre las partes. Así lo advierte Viviana Triviño, docente del programa virtual de Derecho de Areandina, quien explica que “la denominación no define la naturaleza del vínculo, lo que realmente importa es lo que ocurre en la práctica”.
Esto significa que un contrato de prestación de servicios puede convertirse, en la realidad, en un contrato laboral. Según el Código Sustantivo del Trabajo, esto ocurre cuando coinciden tres elementos: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
En términos simples, si una persona no puede delegar su trabajo, recibe pagos periódicos y además cumple horarios, órdenes o está sujeta a control disciplinario, podría existir una relación laboral encubierta. Este es un error frecuente que pasa desapercibido al momento de firmar.
Las implicaciones de este error no son menores. Cuando se configura lo que la jurisprudencia denomina “contrato realidad”, el impacto puede ser significativo.
Un juez podría ordenar el pago retroactivo de prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones e incluso indemnizaciones. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores, que durante años pudieron haber estado en una relación laboral sin las garantías correspondientes.
Además, en Colombia es común encontrar contratos de tres o seis meses que se renuevan durante años para cumplir funciones permanentes. Este tipo de prácticas refuerza la idea de continuidad laboral y aumenta el riesgo jurídico.
Seguridad social: otro error que reduce ingresos
Otro punto crítico está en la cotización a seguridad social. Los trabajadores independientes deben aportar a salud, pensión y riesgos laborales cuando superan un salario mínimo, generalmente sobre el 40 % de sus ingresos.
El error frecuente es no calcular este impacto antes de pactar los honorarios. En la práctica, esto reduce el ingreso disponible y puede generar dificultades para cumplir con los aportes, especialmente en casos de ingresos variables.
“A esto se suma una dificultad estructural: muchos independientes cotizan de manera intermitente debido a la irregularidad de sus ingresos, lo que complica alcanzar las semanas necesarias para una pensión”, indica Triviño.
Qué deberían revisar antes de firmar un contrato de prestación de servicios
Más allá de las cifras, hay señales de alerta que no deberían ignorarse. Por ejemplo, cláusulas que imponen horarios, funciones permanentes dentro de la empresa o una dependencia jerárquica clara.
También es clave revisar el objeto del contrato. Si es demasiado amplio o genérico, puede indicar que se trata de funciones estructurales y no de un servicio puntual. Esto aumenta el riesgo de que el contrato sea reclasificado.
Incluso la renovación constante con el mismo contratante puede ser un indicio de relación laboral. Los jueces, de hecho, no analizan cada contrato de forma aislada, sino el conjunto de la relación en el tiempo.
El panorama podría cambiar parcialmente con iniciativas como el Proyecto de Ley 357 de 2025 Cámara – 81 de 2024 Senado, que busca ampliar beneficios para trabajadores independientes, como el acceso a subsidios de cajas de compensación.
Puede interesarle: Colombia incorpora tecnología inédita para evitar fallas en su sistema eléctrico
Sin embargo, esto no transformaría la naturaleza del contrato ni implicaría automáticamente prestaciones sociales.
Por eso, en un mercado laboral cada vez más flexible, la principal recomendación sigue siendo la misma: entender qué se está firmando. Porque, como concluye Triviño, “en derecho laboral, la forma nunca prevalece sobre la realidad”.